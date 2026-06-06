El hidroducto para transportar hidrógeno verde desde As Pontes hasta Mugardos, a exposición pública

La canalización tiene una longitud de 36 kilómetros Jorge Meis

El hidroducto promovido por Reganosa en el marco del proyecto de hidrógeno renovable H2Pole ya está a exposición pública, alcanzando de este modo un nuevo hito en el desarrollo de la que será la primera gran infraestructura de transporte de hidrógeno verde en Galicia, entre As Pontes y Mugardos.

La canalización, de una longitud de 36 kilómetros, cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros y se ha proyectado para trasladar el hidrógeno renovable generado en la planta de H2Pole que se construirá en las inmediaciones del lago hasta Mugardos.

Como se recordará, la iniciativa que lidera el grupo Reganosa obtuvo en el año 2022 el reconocimiento de Proyecto Industrial Estratéxico –PIE–, una distinción a la que recientemente se ha unido la fábrica y el centro logístico que la multinacional China SAIC va a levantar en el puerto exterior de Ferrol y en As Pontes.

El proyecto sigue, siempre que es posible, el trazado del gasoducto existente de la red de transporte de gas natural con la idea de maximizar su inserción ambiental. Está construido en acero al carbono y es una infraestructura esencial para garantizar la viabilidad y el futuro desarrollo del ecosistema del hidrógeno verde en Galicia. De hecho, señalan fuentes de la compañía, es clave para el desarrollo de ValdoEume –en el que participa también Forestal del Atlántico–, que ha sido recientemente declarada por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo proyecto de interés común, un reconocimiento del más alto nivel y un respaldo que pone de relieve la robustez del proyecto y su importancia estratégica.

Capacidad productiva

El complejo se levantará en una parcela localizada a tres kilómetros del centro urbano de As Pontes, junto al lago y en suelo parcialmente ocupado por edificios industriales abandonados. En octubre de 2023, H2Pole obtuvo la declaración de impacto ambiental –DIA–, que tanto para la fase de ejecución como para la de operación, incluía una serie de medidas preventivas, algunas específicas y la mayoría comunes a este tipo de obras, que serán incorporadas por el promotor.

La terminal se ha pensado para su acometida en fases acumulativas de 20, 30 y 50 megavatios de potencia, para culminar con un global de 100 MW. Cuando esté plenamente operativa, llegará a las 16.000 toneladas de hidrógeno verde para distribuir a la industria local, para inyectar a la red troncal de gas o para el transporte por cisterna. Se espera que cada año evite la emisión a la atmósfera de entre 107.770 y 142.272 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.

La inversión estimada en este proyecto en el que Reganosa comenzó a trabajar en el año 2019, se sitúa en torno a los 156 millones de euros. Cuando la planta esté concluida generará, entre operación y mantenimiento, medio centenar de empleos y cerca de 60 indirectos, al margen de los necesarios para la fase de construcción.