Concertos
A Festa da Música trae a Belém Tajes e Anxo Araújo, este mes en Ortigueira e Cedeira
O programa de concertos da Deputación da Coruña chegará ao Teatro da Beneficencia e á praza Floreal
Para conmemorar o Día Europeo da Música, a área de Cultura da Deputación da Coruña propón para este mes de xuño un programa de 15 concertos da man de proxectos galegos. Na lista de artistas figuran a cantante e compositora Belém Tajes e o músico e produtor Anxo Araújo, que actuarán en Ortigueira e Cedeira.
O primeiro escenario da comarca ao que chegará este ciclo musical será o Teatro da Beneficencia ortigueirés, onde subirá Belém Tajes o sábado 20. O martes 23 chegaralle a quenda a Anxo Araújo, na praza Floreal cedeiresa. Para levar a cabo esta iniciativa, a Deputación da Coruña colabora cos distintos Concellos e, amais dos nomeados, conta coa participación de Cuarteto Debiselas, Faia Díaz e Su Garrido Pombo.