Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concertos

A Festa da Música trae a Belém Tajes e Anxo Araújo, este mes en Ortigueira e Cedeira

O programa de concertos da Deputación da Coruña chegará ao Teatro da Beneficencia e á praza Floreal

Redacción
06/06/2026 18:21
Belém Tajes, gañadora do premio Narf, na gala final do galardón no Salón Teatro de Santiago de Compostela
Belém Tajes, gañadora do premio Narf, na gala final do galardón no Salón Teatro de Santiago de Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Para conmemorar o Día Europeo da Música, a área de Cultura da Deputación da Coruña propón para este mes de xuño un programa de 15 concertos da man de proxectos galegos. Na lista de artistas figuran a cantante e compositora Belém Tajes e o músico e produtor  Anxo Araújo, que actuarán en Ortigueira e Cedeira

O primeiro escenario da comarca ao que chegará este ciclo musical será o Teatro da Beneficencia ortigueirés, onde subirá Belém Tajes o sábado 20. O martes 23 chegaralle a quenda a Anxo Araújo, na praza Floreal cedeiresa. Para levar a cabo esta iniciativa, a Deputación da Coruña colabora cos distintos Concellos e, amais dos nomeados, conta coa participación de Cuarteto Debiselas, Faia Díaz e Su Garrido Pombo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620