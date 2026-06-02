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Ferrolterra

Las oficinas de turismo de Fene, Neda y Valdoviño ya tienen sus puertas abiertas para atender a los visitantes

Las instalaciones de los tres municipios están preparadas para la temporada de verano

Redacción
02/06/2026 20:19
apertura oficina turismo fene cedida
La edila de Turismo de Fene, Ángeles Coira, en la oficina de turismo
Cedida
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Los concellos de Fene, Neda y Valdoviño confirman que sus respectivas oficinas de turismo ya están abiertas para atender a todas las personas que, ya sea por el Camino de Santiago o por el atractivo turístico de las tres localidades de la comarca, visitan estas instalaciones.

 Concretamente, la de Fene –ubicada en la avenida do Concello, junto a la Casa Consistorial– estará abierta de lunes a viernes en horario de 8.30 a 13.30. Allí, el personal proporcionará información relacionada tanto con el Camino Inglés como con los diferentes parajes y todas las actividades lúdico-festivas programadas en un municipio con numerosos sitios dignos de una visita, como es el caso de la emblemática iglesia de San Xosé (Limodre), la playa Río Sandeo o el Museo do Humor

Por su parte, la edila de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, subraya que la reapertura de la oficina, que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, permite ofrecer “unha atención máis próxima e especializada” a quienes visitan la localidad en unas fechas como estas, en las que recibe “un importante fluxo de visitantes”. 

Por otro lado, la caseta de Neda, situada al pie del albergue del Camino Inglés, también retoma esta semana su servicio de 9.00 a 14.30 mediante la subvención concedida por la Diputación de A Coruña, que supone un montante total de 11.000 euros

Más allá de la atención a peregrinos y otros turistas, el puesto también contará con folletos informativos sobre los principales rincones y eventos de la zona, tales como la Fervenza del Belelle, la Festa do Pan, el mirador de Ancos o el propio casco antiguo; teniendo también en cuenta el eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto. 

Respecto a Valdoviño, el gobierno local ha anunciado que la oficina de la Porta do Sol reanuda su actividad de martes a domingo –de 12.00 a 17.00– y que esta no finalizará hasta dentro de cuatro meses. Su alcalde, Alberto González, y la concelleira de Turismo, Rosana García, visitaron ayer las instalaciones que, al igual que las de Fene, cuentan con financiación provincial; en este caso de 13.770 euros

Con dicho presupuesto, el objetivo es mantener informados a todos los visitantes de un municipio famoso por lugares como el faro de Meirás, el mirador de Paraño y playas como las de Vilarrube o Punta Frouxeira. Sin embargo, una de las más consultadas todos los años es la de Pantín, famosa por el campeonato Pantín Classic, uno de los eventos de surf más importantes en la categoría QS 4,000.

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