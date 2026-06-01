‘Merca no teu Comercio’ ya sabe quiénes son los premiados de sus sorteos en Narón y Fene

Los premiados en la campaña del año pasado Emilio Cortizas

La Federación Galega de Comercio celebró este lunes el sorteo de los premios de las dos campañas de ‘Merca no teu Comercio’, desarrollados en la provincia de A Coruña entre los días 15 y 30 del pasado mes de mayo.

La iniciativa, en la que también colaboraron activamente la Xunta de Galicia y la Federación de Comercio de la ciudad herculina, tiene como principal objetivo impulsar las ventas en los municipios rurales. Concretamente, la campaña consistió en la entrega de tickets en los establecimientos participantes para poder aspirar a los mil euros repartidos en veinte tarjetas de prepago de cincuenta euros. En total, fueron cinco las localidades las que conformaron esta última promoción, entre ellas dos de la comarca de Ferrolterra: Narón y Fene.

Sumando los billetes entregados en ambos municipios, se registraron un total de 3.725, una cantidad que, junto a los otros 1.022 expedidos en el resto de municipios, hicieron que la Federación Galega de Comercio calificase la iniciativa de “moi satisfactoria”.

Por último, pese a que ya se llevó a cabo el sorteo, los actos de entrega de los premios tanto a los agraciados de Fene como a los de Narón tendrán lugar el próximo viernes a las 13.30 horas en la praza da Gándara.