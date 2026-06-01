A historia negra de Sonia Corral, primeiro premio da RAG e PuntoGal
A pontesa veciña de San Sadurniño, que comezou a escribir por saúde, sobresaíu na sección adulta con ‘Trapos sucios’
A Real Academia Galega –RAG– e PuntoGal veñen de facer públicas as persoas gañadoras do seu IX Concurso de Microrrelatos, entre os que sobresaíu ‘Trapos sucios’, de Sonia Corral Franco (As Pontes, 1979), conseguindo o primeiro premio na categoría para maiores de idade. Esta obra da autora pontesa, veciña de San Sadurniño, foi seleccionada dun total de 425 historias presentadas soamente á sección adulta.
Nas 200 palabras que compoñen o texto desta gañadora, que recibirá o seu galardón o día 22 na Fundación Luis Seoane, a autora soubo concentrar todos os ingredientes precisos para elaborar un bo conto, que neste caso está marcado polo suspense.
Sonia Corral comezou a escribir “para poder sobrevivir”, despois de ser diagnosticada dunha enfermidade neurodexenerativa, e hai arredor de dous anos presentouse aos primeiros concursos literarios, acumulando agora máis dunha ducia de premios polas súas obras.
‘Trapos sucios’ súmase a unha lista de títulos do xénero negro, unha predilección que tamén leva a termo como lectora, participando no club especializado neste tipo de novelas na biblioteca pública do seu concello natal, no que ademais insire a crítica social nunha aparentemente sinxela descrición.
Este foi dun dos aspectos que resaltou o xurado encargado da avaliación das obras presentadas á categoría de persoas adultas, que estivo integrado pola tesoureira da RAG, María López Sánchez; tamén en representación da Academia, o académico de número Víctor F. Freixanes; o presidente de PuntoGal amais de académico, Manuel González, e a filóloga e membro do equipo desta asociación que xestiona o dominio .gal, Cristina Ríos, así como a filóloga Inés Sánchez, asesora de Luzes, revista colaboradora neste certame.
Máis premios
O IX Concurso de Microrrelatos da RAG e PuntoGal premia a un total de nove historias de autores e autoras, con idades comprendidas entre os 11 e os 70 anos. Na modalidade de persoas adultas, por debaixo de Sonia Corral quedaron os relatos de Marcos Taracido (Pontevedra, 1971), e de Lara Costas (Redondela, 2004). Ademais, foron finalistas os de Axel Cuíñas (Vigo, 2005) e de Manuel González Seoane (Vilagarcía, 1955).
Na categoría xuvenil destacaron, por orde, as obras presentadas por Iria Iglesias Mouriño (Santiago de Compostela, 2015), Juan Domínguez de la Torre (Vigo, 2011) e Uxía Nogueira Bodega (Vigo, 2012); mentres que como finalistas quedaron Raquel Pérez López (Ribadeo, 2009) e Sabela Rodríguez Pérez (Pontevedra, 2009).
Así mesmo, na sección infantil gañaron Smahan Essaidi (Santiago de Compostela, 2015), Carla Merino Suárez (Madrid, 2015) e Laura González Martínez (Vigo, 2015); e as finalistas foron Irene Suárez Rodríguez (Lugo, 2015) e Alba González Meizoso (Abegondo, 2014).