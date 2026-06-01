Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

A historia negra de Sonia Corral, primeiro premio da RAG e PuntoGal

A pontesa veciña de San Sadurniño, que comezou a escribir por saúde, sobresaíu na sección adulta con ‘Trapos sucios’

Redacción
01/06/2026 19:09
Sonia Corral Franco obtén o primeiro premio do IX Concurso de Microrrelatos da RAG e PuntoGal
Sonia Corral Franco obtén o primeiro premio do IX Concurso de Microrrelatos da RAG e PuntoGal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Real Academia Galega –RAG– e PuntoGal veñen de facer públicas as persoas gañadoras do seu IX Concurso de Microrrelatos, entre os que sobresaíu ‘Trapos sucios’, de Sonia Corral Franco (As Pontes, 1979), conseguindo o primeiro premio na categoría para maiores de idade. Esta obra da autora pontesa, veciña de San Sadurniño, foi seleccionada dun total de 425 historias presentadas soamente á sección adulta.

Nas 200 palabras que compoñen o texto desta gañadora, que recibirá o seu galardón o día 22 na Fundación Luis Seoane, a autora soubo concentrar todos os ingredientes precisos para elaborar un bo conto, que neste caso está marcado polo suspense.

Sonia Corral comezou a escribir “para poder sobrevivir”, despois de ser diagnosticada dunha enfermidade neurodexenerativa, e hai arredor de dous anos presentouse aos primeiros concursos literarios, acumulando agora máis dunha ducia de premios polas súas obras.

‘Trapos sucios’ súmase a unha lista de títulos do xénero negro, unha predilección que tamén leva a termo como lectora, participando no club especializado neste tipo de novelas na biblioteca pública do seu concello natal, no que ademais insire a crítica social nunha aparentemente sinxela descrición.

Este foi dun dos aspectos que resaltou o xurado encargado da avaliación das obras presentadas á categoría de persoas adultas, que estivo integrado pola tesoureira da RAG, María López Sánchez; tamén en representación da Academia, o académico de número Víctor F. Freixanes; o presidente de PuntoGal amais de académico, Manuel González, e a filóloga e membro do equipo desta asociación que xestiona o dominio .gal, Cristina Ríos, así como a filóloga Inés Sánchez, asesora de Luzes, revista colaboradora neste certame.

Máis premios

O IX Concurso de Microrrelatos da RAG e PuntoGal premia a un total de nove historias de autores e autoras, con idades comprendidas entre os 11 e os 70 anos. Na modalidade de persoas adultas, por debaixo de Sonia Corral quedaron os relatos de Marcos Taracido (Pontevedra, 1971), e de Lara Costas (Redondela, 2004). Ademais, foron finalistas os de Axel Cuíñas (Vigo, 2005) e de Manuel González Seoane (Vilagarcía, 1955).

Na categoría xuvenil destacaron, por orde, as obras presentadas por Iria Iglesias Mouriño (Santiago de Compostela, 2015), Juan Domínguez de la Torre (Vigo, 2011) e Uxía Nogueira Bodega (Vigo, 2012); mentres que como finalistas quedaron Raquel Pérez López (Ribadeo, 2009) e Sabela Rodríguez Pérez (Pontevedra, 2009).

Así mesmo, na sección infantil gañaron Smahan Essaidi (Santiago de Compostela, 2015), Carla Merino Suárez (Madrid, 2015) e Laura González Martínez (Vigo, 2015); e as finalistas foron Irene Suárez Rodríguez (Lugo, 2015) e Alba González Meizoso (Abegondo, 2014).

María Xosé Queizán

María Xosé Queizán, nova académica de honra da Real Academia Galega

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620