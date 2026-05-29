Los sindicatos cifran en un 80% el seguimiento del paro en el sector de alimentación

La manifestación salió de la plaza de Ultramar Daniel Alexandre

La jornada de huelga convocada este viernes por los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO en el sector del comercio de alimentación en la provincia tuvo un seguimiento medio del 80%, según estimaron las centrales, dando así, “unha lección de dignidade e unidade na reivindicación dunhas condicións laborais e salariais dignas”.

En Ferrol hubo, además de piquetes en almacenes logísticos y algunas de las tiendas de mayor superficie, una manifestación que salió de la plaza de Ultramar para protestar por la “falta de avances na negociación do convenio colectivo e polas pretensións das dúas grandes compañías de perpetuar os baixos salarios e a precariedade laboral”, explicó la parte social en un comunicado.

El sector de la distribución llevaba sin convocar una huelga desde hace más de una década y media –2009–, motivo por el que los sindicatos califican de “histórico” el paro “a pesar da campaña de coaccións e as presións aplicadas nas últimas semanas para impedir que as traballadoras e traballadores exerceran o seu dereito fundamental”.

Las reivindicaciones del sector pasan por romper la “actitude inmobilista da patronal”, que en los encuentros anteriores propuso una subida salarial de un 3% para este año, así como “tres días máis de permiso por falecemento de parente en primeiro grao, pero nada máis”.

Si no hay avances, se convocará una nueva jornada de huelga el día de San Xoán.