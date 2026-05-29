Ferrolterra, plató del true crime sobre el caso de Elisa Abruñedo ‘O asasino do pelo roxo’ Cedida

La nueva serie de ficción de la TVG producida por Zenit TV, un thriller alrededor del primer caso en España que se resolvió mediante la genealogía genética, el del asesinato de Elisa Abruñedo, se empezó a rodar este mismo mes por diferentes zonas de Galicia. Aunque la mayor parte de escenas se desarrollan en el área de Santiago de Compostela y sus alrededores, en este true crime también se podrán reconocer escenarios de la ría de Ares, de las Fragas do Eume y de otros concellos de Ferrolterra, algunos interiores y otros exteriores con los que se crea la atmósfera de ‘O asasino do pelo roxo’.

Este es el título de la nueva producción que elige este territorio como plató, y que apuesta por el tratamiento del crimen desde un enfoque ético, humano y emocional, alejándose del morbo que suele guiar los contenidos del género cinematográfico, de manera que se pondrá el foco en las víctimas, su familia y las personas que durante años lucharon por encontrar la verdad.

Inés Pintor (‘El tiempo que te doy’, ‘Sigue mi voz’) dirige la serie y Jaime Pérez (‘Rapa, ‘Weiss & Morales’, ‘Ardora’) la fotografía, contando con un elenco que está rodando íntegramente en gallego y está encabezado por Adrián Ríos, Sergio Abelaira, Manu Estévez, Xosé M. Esperante, Isabel Garrido, Alberto Rolán, Susana Sampedro, María Trasende y Nacho Castaño, entre otros.

‘O asasino do pelo roxo’ fue escrita por Lidia Fraga, Virginia Yagüe y Pablo Tobías, y la producción ejecutiva corre a cargo de Zaza Ceballos.

Ambientación

Además de las localizaciones más próximas, el rodaje se desarrollará en zonas como Vedra, Teo, Ames, Brión, Noia, A Estrada o Val do Dubra. Los escenarios estarán marcados por elementos identitarios del paisaje gallego como la niebla, los montes y la lluvia, siendo también piezas narrativas fundamentales.