IEN por Europa censura el “abandono” del polígono de Leixa

Manuel Pérez, en una asamblea de la patronal Jorge Meis

El presidente de IEN por Europa, Manuel Pérez, denuncia el “abandono absoluto” del proyecto de polígono industrial por parte de la entidad estatal Suelo Empresarial del Atlántico –SEA–. Pérez recuerda que, a mediados de 2021, se presentó en su momento como un “nuevo espacio de vanguardia” tras una década de parálisis. Entonces, SEA tenía en propiedad 25.000 metros cuadrados y contaba con un proyecto sectorial aprobado por la Xunta para “poner a disposición de las empresas otros 900.000”.

En aquel mismo acto, rememora el presidente de IEN por Europa, se explicó que la tramitación de la iniciativa se extendería alrededor de tres años con la idea de ir poniendo suelo a disposición de la industria “por fases”. Sin embargo, lamenta Pérez, “cinco años después, Ferrol sigue sin tener ni un metro cuadrado de suelo industrial” y, además, “parece haber caído en el olvido”.

“Es inadmisible”, censura el presidente de IEN, que el proyecto sectorial aprobado hace más de una década y relanzado con promesas de tramitación urgente cuando la ferrolana Beatriz Sestayo se puso al frente de SEA, siga siendo hoy “un terreno baldío”, por lo que exige “un calendario para ponerlo en marcha”.

Compatibilidad con Mandiá

Para el portavoz de la asociación empresarial, Leixa es “una excelente opción por su situación” –tiene cerca la AP-9 y la autovía a Vilalba, y esta muy próximo al puerto exterior– y no sería incompatible con el desarrollo previsto para Mandiá.

En este sentido, Manuel Pérez se alegra de que Xestur “esté dando pasos adelante” en lo que tiene que ver con esta última plataforma logística, en referencia a la licitación del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial, con un plazo de ejecución de dos años. Además, IEN ve “con esperanza la implantación de una fábrica de coches en Ferrol”.