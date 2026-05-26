Cinco Concellos de Ferrolterra recibirán ayudas provinciales para actividades de memoria democrática

Pleno provincial AEIG

l Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición de este martes 26 de mayo la concesión provisional de las ayudas a Concellos de la Diputación de A Coruña destinadas a financiar la supresión de la simbología franquista en los espacios públicos, la realización de actividades y señalización de lugares de recuperación de la memoria democrática.

Tal y como recoge la publicación, el organismo que dirige Valentín González Formoso destinará inicialmente un total de 57.892,33 euros a estos fines, en un total de nueve localidades de menos de 10.000 habitantes. Entre ellas se encuentran cinco de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que dispondrán de un total de 29.562,39 euros, repartidos de la siguiente manera: Mañón (3.200), Monfero (10.000), Pontedeume (6.902,39), San Sadurniño (6.460) y Valdoviño (3.000).

La Diputación abre un plazo de diez hábiles (a contar desde la jornada del 27) para que los municipios puedan comunicar, si es el caso, la desestimación de la solicitud y presentar alegaciones o enmienda de errores.