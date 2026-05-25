Éxito del voluntariado ambiental e intergeneracional en Ferrolterra

Grupo de personas voluntarias en la acción llevada a cabo en la ría de Ortigueira-Ladrido Concello

Tres espacios naturales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal albergaron desde el pasado mes de abril diversas jornadas de trabajo enmarcadas en la sexta edición del programa de Voluntariado Ambiental Interxeracional (2026), una iniciativa impulsada de forma conjunta por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, que promueve la preservación de un total de 19 áreas protegidas de toda Galicia.

En concreto, estas acciones se llevaron a cabo en la laguna y arenal de A Frouxeira, en Valdoviño (el 10, 11 y 12 de abril); en la ría de Ortigueira-Ladrido (15, 16 y 17 de mayo); y en el Parque Natural Fragas do Eume (con dos sesiones: la primera el 8, 9 y 10 de este mes y la última, que comenzó el pasado día 22 y culminó ayer domingo).

En ellas, decenas de voluntarios procedentes de toda la Comunidad y coordinados por la asociación Amabul, de Vedra, y la cooperativa Ribeirán, de Bergondo, participaron en labores de limpieza y erradicación de flora exótica, eliminando especies invasoras que alteran los ecosistemas locales de los sistemas dunares y cauces fluviales.

En el caso del territorio eumés, la intervención se centró en la crocosmia, una planta de origen sudafricano y flores naranjas –introducida inicialmente con fines ornamentales– que se ha expandido de manera descontrolada por el parque natural. Fran García, educador ambiental de Ribeirán, explica que el mayor problema de esta especie son sus bulbos y que el trabajo manual de extracción es complejo debido a su capacidad de reproducción. “Hoxe [por ayer] unha voluntaria sacou unha planta que tiña unha restra de once bulbos. Con que che quede un, xa volve saír”, indica, añadiendo que “nas enchentas do inverno o nivel do río sube e, se hai plantas na beira, arrastra esa terra e vaise creando outro foco, outra mata, noutro punto. É unha loita continua”, lamenta el experto.

Especie invasora retirada del Parque Natural Fragas do Eume Ribeirán

Por su parte, la asociación medioambiental Amabul coordinó acciones similares en Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEC) de Valdoviño y Ortigueira. Miriam Miramontes, bióloga de la entidad, señala que los voluntarios se dedicaron a retirar plantas de tradescantia en el entorno de la laguna de A Frouxeira, así como margarita africana y crocosmia en la playa de Morouzos, hábitats especialmente vulnerables a la presencia de flora alóctona.

Actividades paralelas

Tal y como indica su nombre, este programa autonómico de carácter gratuito –la Xunta cubre los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento, seguros y actividades formativas– destaca por su carácter intergeneracional, haciendo convivir a personas implicadas en la protección del medio natural de franjas de edad muy dispares.

“Atopáste con xente de 18 anos e xente de case 80. O intercambio de conversas e coñecementos que xorden nestes grupos é unha pasada”, asegura Miramontes, remarcando que “nunca temos problema para cubrir as prazas”. Desde la cooperativa Ribeirán, García pone el foco en que “case sempre son maioría as mulleres. Sodes moito máis comprometidas e máis activas”.

En el caso de Amabul, al trabajo de campo en los espacios protegidos se le suman visitas a proyectos empresariales y culturales en las zonas de actuación. Así las cosas, durante su estancia en Valdoviño, las personas voluntarias se desplazaron al municipio de Moeche para conocer las instalaciones del Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla, y también se documentaron, a través de la asociación Porto do Cabo (Valdoviño), sobre el trabajo de las caldupeiras. En el caso de Ortigueira, el grupo conoció el funcionamiento de la iniciativa Semente Negra, en San Adrián de Veiga, para posteriormente acercarse al Castelo do Casón para conocer mejor la historia del municipio.

Visita a Semente Negra Concello de Ortigueira

La entidad busca, con estas propuestas, “que o grupo de voluntariado non só coñeza a problemática ambiental, senón tamén iniciativas de emprendemento na zona, que destacan por facer un traballo de xeito diferente”.

Desde el pasado 2021 han participado en este programa en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal cerca de 150 personas. “A xente repite e iso é porque lle gusta. Moitos comentan que se lles pasa a mañá voando”, ejemplifica Fran García. Miriam Miramontes, por su parte, añade que “fórmanse uns grupos moi bos. Normalmente, quen vai unha vez, adoita repetir”.