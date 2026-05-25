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Ferrolterra

El Servicio de Atención Temprana de la Mancomunidad trabajó con 131 menores

El pleno de la Mancomunidad abordó el informe de gestión del año pasado

Redacción
25/05/2026 23:13
Foto NP 2026.05.25 Mancomunidad pleno (1)
Imagen del pleno, este lunes
Mancomunidad
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El Servicio de Atención Temprana de la Mancomunidade de Municipios da Comerca de Ferrol, que gestiona la Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais –Aspaneps–, trabajó el año pasado con más de 130 menores de hasta seis años de edad.

Así se explicó este lunes en el pleno del organismo supramunicipal que se celebró en el Concello de Ferrol, en el que se dio cuenta de la memoria de 2025. La entidad estima que alrededor del 10% de la población de 0 a 6 años de los municipios de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño, podría presentar trastornos en el desarrollo o están “en risco de padecelos”, por lo que necesitaría una intervención por parte del Servicio de Atención Temprana, un recurso que establece medidas de promoción de la autonomía personal, prevención y apoyo a las familias, tratando de complementar la atención que se presta desde el ámbito sanitario, educativo y social, pues la coordinador y el trabajo en red es “prioritaria”.

Actualmente, el servicio cuenta con dos psicólogas especialistas en atención temprana, dos logopedas y una terapeuta ocupacional. De los 131 menores que recibieron atención en el servicio a lo largo del año pasado, 91 fueron niños

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