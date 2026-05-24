El Gobierno concede ayudas a tres parques eólicos de la comarca por 20,8 millones para su repotenciación

Parque eólico en O Forgoselo Daniel Alexandre

Tres parques eólicos de la comarca, localizados en Cedeira y Cariño, se beneficiarán de las ayudas del programa Repotenciación Circular que lanza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco– a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía –IDAE–. En concreto, recibirán una inyección económica de entre la cuarta y la quinta parte de la inversión necesaria para el proceso de adaptación de las instalaciones los polígonos de A Capelada I y II, en Cariño y en Cedeira, respectivamente, y San Andrés, en este último municipio. El importe conjunto asciende a 20,8 millones, aunque se reparte de manera desigual.

El programa Repotenciación Circular ha incrementado notablemente la inversión en términos generales en esta segunda convocatoria, aunque en Ferrolterra la cantidad es menor porque en la primera edición regó con algo más de 27 millones la inversión en cuatro parques: Novo, en Valdoviño; Coriscada, en Mañón, y Somozas y Serra da Panda, en Ortigueira.

En este caso, el parque San Andrés, de 36 megavatios, destinará cerca de 50 millones de euros en su repotenciación, para lo que contará con un respaldo financiero del Miteco de 10,2 millones. Por su parte, Capelada I –Cariño– y Capelada II –Cedeira– acometerán la adaptación de su polígono por cerca de 25 millones de euros cada uno, percibiendo del IDAE 5,3 millones por parque.

Eficiencia

Los procesos de repotenciación, que también está apoyando la Xunta de Galicia –la competencia depende de la capacidad de cada parque, con el límite de 50 megavatios–, supone el incremento de MW y, a su vez, la reducción del número de aerogeneradores, que puede llegar incluso al 90% de la instalación original. En general, estos procesos afectan a infraestructuras que llevan más de un cuarto de siglo funcionando.

En ese sentido, el Ministerio destaca que estas ayudas, que proceden de los fondos europeos NextGeneration del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que alcanzan los 512 millones para el conjunto de España, “garantizan una mayor eficiencia energética con una reducción del número de aerogeneradores” y, además, “con capacidad de operar en modo ‘grid forming’” –una tecnología que mejora la autonomía y es más resistente ante fallos en el sistema–.

En la resolución –que todavía es provisional, por lo que podrán presentarse alegaciones– se han tenido en cuenta criterios como la reducción de la ayuda, la viabilidad administrativa, el grado de innovación en el apoyo al sistema eléctrico o la localización en zonas de Transición Justa. Las inversiones deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2030.