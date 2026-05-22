Ares y Mugardos fletarán un año más buses para la celebración del Voto de Chanteiro

Romeros en el entorno de la ermita de la Mercé Jorge Meis

La ermita de la Mercé albergará el próximo martes día 26 el tradicional Voto de Chanteiro, unas de las romerías con más tradición de la comarca cuyo origen se remonta al siglo XV –cuando la peste negra devastó Europa–.

Los Ayuntamientos de Ares y Mugardos han anunciado que fletarán diversos servicios de transporte para facilitar la llegada de los feligreses al templo. Así, el bus saldrá a las 10.00 horas desde Franza, en Mugardos, pasando por A Pedreira, Academia Mugardos y Chanteiro.

En el municipio aresano partirá a las 10.45 de la plaza de O Pedregal (Redes), deteniéndose en As Pezoas, Seselle, Ares, Lubre y Cervás.

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La misa tendrá lugar al mediodía, con la actuación del grupo de música tradicional Trouleada de Ares a continuación, así como con el tradicional reparto de empanada.

El servicio de transporte de regreso está previsto para las dos de la tarde, aunque los que quieran prolongar el festejo podrán hacerlo hasta las 19.00, hora de la última salida del autobús.