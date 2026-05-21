Cabanas y Cerdido mejorarán sus infraestructuras con una ayuda de Turismo de Galicia

Cabanas dispondrá de un total de 30.000 euros Concello

El Diario Oficial de Galicia publicó este jueves la resolución de las ayudas concedidas a Concellos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas durante el presente ejercicio. Del total de municipios, 35 son de la provincia de Ourense, 16 de la de Lugo, diez de la de A Coruña y siete de la de Pontevedra.

Entre estos beneficiarios se encuentran dos ubicados en Ferrolterra: Cabanas y Cerdido. Tal y como recoge el texto, el primero dispondrá de un total de 30.000 euros para mejorar y embellecer la mediana central del aparcamiento de la playa de A Magdalena, mientras que el segundo contará con esa misma cantidad para acometer la renovación del paseo de Pontellas.