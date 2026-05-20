Pedro Blanco destaca en As Pontes la apuesta del Gobierno por la inclusión

Los responsables políticos durante la visita a las instalaciones pontesas Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó ayer el centro Aspanaes de As Pontes, donde destacó el compromiso del Ejecutivo con la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. En un recorrido por las instalaciones de Aspanaes (Asociación de familias de personas con trastorno del espectro autista), destacó que este compromiso se materializó en una inversión de casi 20 millones de euros en el curso 2024-2025 en bolsas NEAE del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigidas a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que beneficiaron en el último curso a cerca de 13.000 familias gallegas.

El delegado del Gobierno en A Coruña recordó que este apoyo brindado casi supone “triplicar” la inversión y el número de familias beneficiarias respeto de la última legislatura del Ejecutivo anterior al de Pedro Sánchez. Así, señaló que en el curso 2018-2019 estas ayudas llegaban únicamente la 5.350 alumnos y alumnas gallegos con un imponerte de 7,5 millones de euros.

Blanco realizó estas declaraciones en compañía del presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; el responsable del área de Educación de la Delegación del Gobierno en Galicia, Lois Carballido; la directora de Aspanaes As Pontes, Cristina Rodríguez y la vicepresidenta de Aspanaes y presidenta de Autismo Galicia, Mercedes Fernández.

El representante del Gobierno puso en valor “o traballo tan valioso” que realiza la entidad social en el acompañamiento, atención y formación de las personas con autismo y de sus familias, reivindicando la importancia de garantizar “que cada estudante poida desenvolver o seu proxecto vital con garantías, independentemente das súas circunstancias”.

Pedro Blanco agradeció especialmente “o compromiso e dedicación” de todo el equipo que gestiona y trabaja a diario en la delegación pontesa de Aspanaes y puso en valor la tarea que desarrolla la entidad en sus instalaciones, donde presta servicios de educación especial, atención residencial terapéutica, atención diurna y programas de promoción de la autonomía personal para personas con autismo.

465.000 euros de ayuda

El delegado puso el foco también en la colaboración institucional con la Diputación de A Coruña y con el Ayuntamiento de As Pontes, “fundamental para prestar unha atención integral e mellorar a calidade de vida das persoas usuarias e das súas familias”. En este contexto, recordó que Aspanaes recibió un total de 464.774,77 euros en prestaciones del Gobierno de España a través de diferentes programas.

También recordó la apertura de una nueva convocatoria de las citadas Bolsas NEAE para el curso 2026-2027, que abrió ayer y permanecerá activa hasta el 10 de septiembre. Blanco animó a las familias a solicitar estas ayudas porque “son unha man tendida e unha oportunidade para que cada rapaza e rapaza con necesidades especiais poida estudar, ter futuro e cumprir soños”, dijo.

Las solicitudes se realizarán de manera directa y totalmente telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, manteniéndose de forma excepcional la posibilidad de presentación en papel para familias con dificultades de acceso a los medios digitales.

Estas subvenciones están destinadas a alumnado con discapacidad, trastornos graves de conducta, de la comunicación o del lenguaje, Trastorno del Espectro Autista (TEA) o altas capacidades, y cubren necesidades como material escolar, transporte, comedor, residencia o reeducación pedagógica y del lenguaje. Además, se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros para sufragar gastos adicionales de las familias.

Blanco subrayó que el Ministerio de Educación mantiene desde 2022 el programa de Educación Inclusiva, dotado con 140 millones en toda España y que ya dejó 8 millones de euros en Galicia para reforzar los recursos de los centros ordinarios y de educación especial.