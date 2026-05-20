La semana de los Geoparques Europeos se vivirá en el de Cabo Ortegal con 20 actividades gratuitas

Acantilados de Loiba, en Ortigueira Daniel Alexandre

El Xeoparque Cabo Ortegal se sumará a la celebración de la III Semana de los Geoparques Europeos y lo hará con una variada y amplia programación. Desde el próximo sábado 23 y hasta el domingo 7 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de 20 actividades completamente gratuitas diseñadas para acercar la riqueza natural y cultural del territorio reconocido por la Unesco.

Cabe recordar que la iniciativa se celebra de forma simultánea en los más de 100 territorios que integran esta red.

20 actividades

El programa impulsado por el Xeoparque Cabo Ortegal, que cuenta con la financiación de la Diputación de A Coruña, destaca por su gran variedad de formatos, pensados para todos los públicos. Una de las grandes atracciones de esta edición serán las salidas en barco, que permitirán admirar la escarpada costa del territorio desde una perspectiva privilegiada. Están programadas tres rutas marítimas: la exploración de la costa de Ortigueira (24 de mayo desde el Puerto de Espasante), la travesía por Cabo Ortegal e O Limo (30 de mayo desde Cariño) y el viaje por los Cantís da Herbeira (7 de junio desde el Puerto de Cedeira).

Para los amantes de las caminatas, el Xeoparque ofrece recorridos guiados por diversos enclaves. En este sentido, el calendario comienza con una andaina por los acantilados de Loiba (23 de mayo), a la que seguirán una XeoRuta por la Serra do Forgoselo (31 de mayo) y un paseo por el Sendeiro do río Ferrerías, en Vilarrube (6 de junio).

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La biodiversidad también tendrá un protagonismo especial con tres salidas divulgativas específicas: una tarde dedicada a las mariposas y plantas de A Capelada en Vacariza (30 de mayo), una visita guiada a la Horta natural de Chema en Couzadoiro (6 de junio) y una sesión sobre la flora en ecosistemas fluviales en el río Aceiteiro (7 de junio).

Talleres

Además, la estrecha conexión entre la geología y la historia local se reflejará en visitas históricas como la de Cedeira Mariñeira (23 de mayo) y el itinerario ‘O Toelo na historia de Moeche’ (24 de mayo).

Desde el Xeoparque Cabo Ortegal se han diseñado, asimismo, seis talleres que versarán sobre diversas temáticas. Así, quienes lo deseen podrán aprender sobre minerales en el área recreativa O Castro (27 de mayo), crear pulseras y gargantillas con conchas en el Museo Mares de Cedeira (31 de mayo), conocer el arte de tallar el toelo en el local social de O Pereiro (6 de junio) y conocer los secretos de la meteorología –especialmente pensada esta actividad para menores– en la Sala Áncora (7 de junio). La programación se completa el último día con un taller y visita guiada centrado en las tradiciones de Santo André de Teixido y sus “San Andresiños”.

Aventura y conferencias

El turismo activo en el territorio de la Unesco estará presente de la mano de dos propuestas: el PackRaft en el río das Mestas (30 de mayo) y la experiencia Senda Park en Chan da Armada, en plena Serra da Capelada (31 de mayo). Por último, el conocimiento científico y divulgativo se compartirá en dos ponencias con entrada libre hasta completar aforo. La primera analizará ‘A paisaxe do Xeoparque’ en la Casa da Xuventude de San Sadurniño (29 de mayo) y la segunda desvelará los secretos de ‘As pedras sagradas’ en el Teatro de la Beneficencia de Cedeira (5 de junio).

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Aunque las actividades son gratuitas, el número de plazas es limitado, por lo que para tomar parte en cualquiera de ellas –salvo las conferencias– será necesario reservar previamente a través de la web.