El Ateneo Aldeán propone dedicar el Día del Medioambiente al espacio Río Xubia-Castro

Cartel indicativo en el municipio de San Sadurniño Emilio Cortizas

El Ateneo Aldeán ha presentado a los Concellos de As Pontes, As Somozas, A Capela, Moeche, San Sadurniño, Narón y Neda una moción en la que reclama que se le dedique el Día Mundial del Medioambiente –que se celebra cada 5 de junio– al Espazo Natural Protexido (EPN) Río Xubia-Castro. La iniciativa, que se enmarca en el 25 aniversario de la inclusión de esta cuenca hidrográfica en la Red Natura 2000, busca la implicación de todas las fuerzas políticas de estos ayuntamientos para sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer entre la misma este espacio singular de la comarca.

Cabe recordar que la EPN Río Xubia-Castro abarca unas 1.300 hectáreas de las localidades anteriormente mencionadas, que destacan por su “xeomorfoloxía, configurada na era terciaria e preservada durante milleiros de anos ata hoxe, dando testemuña da pegada antrópica da presenza dos nosos devanceiros que a habitaron, tal como acreditan os centos de enterramentos no seu territorio dende hai máis de cinco mil anos”, expone el Ateneo Aldeán en el texto presentado a los Consistorios de las comarcas.

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La entidad argumenta en su moción que, tras la realización de una serie de encuestas entre 230 personas de la zona, “só dúas de cada dez sabían que tiña algunha protección oficial como área natural, pero só unha de cada dez soubo dicir que era un espazo natural protexido, sen máis”, lamenta el Ateneo.

Así las cosas, proponen a los ejecutivos locales que aprueben la declaración de 2026 como “ano da EPN Río Xubia-Castro” para facilitar la sensibilización, así como la edición de material informativo para escolares. También la celebración de un acto institucional “simbólico, integrador e cooperativo”, en el que se haga partícipes a las diversas entidades locales.