Aspanemi alerta de la desesperada situación de una familia de la zona con su hijo dependiente

En la foto, una visita de la conselleira de Política Social a Ferrol Daniel Alexandre

Solicitan la intervención de la conselleira de Política Social, Fabiola García, ante una situación “desesperada” de una familia.

Según denuncian desde Aspanemi (Asociación de Pais de nenos con minusvalía) el hecho en cuestión se refiere a unos padres que tienen graves dificultades para atender a su hijo. “Dedicamos durante moitos anos moitas forzas e moita enerxía para reivindicar, denunciar ou solicitar gran diversidade de problemáticas que, por desgraza, padecemos nas nosas familias con fillos con diferentes diversidades funcionais como a que nos ocupa, unha familia de socios que está a vivir un inferno co seu fillo dependente”, afirman.

Según advierten, “logo de peregrinar polo Sergas buscando os motivos que explicaran o comportamento agresivo do rapaz, que obrigaba á nai a chamar a Policía, chegouse á conclusión que o problema non é físico nin psiquiátrico, senón social”.

Lo que necesita el joven, dicen, es “estar fóra do contacto dos seus pais un tempo para vivir a súa vida” y disfrutar de unos días de respiro.

Lamentablemente, no hallaron en toda Galicia un recurso para ello y el único espacio en el que hay plazas es el Aspace de Gijón, donde se les piden 150 euros al día, un elevado precio que la familia no puede pagar, de ahí que desde la entidad hayan solicitado la intervención de la Xunta, ante el temor de que pase algo grave en cualquier momento con su hijo.