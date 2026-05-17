Entrada del Concello de Neda AEIG

El Concello de Neda anuncia una lista de interinos para cubrir las plazas de oficial de mantenimiento–conserje. El listado permitirá cubrir las futuras necesidades previstas en el puesto, pues la lista anterior se agotó debido a que la única persona que aparecía en ella está trabajando.

La oposición va a tener un total de tres pruebas: un test teórico, uno o varios ejercicios prácticos y prueba de gallego para aquellos que no posean el Celga 3.

Concretamente, podrán inscribirse al proceso personas con nacionalidad española u otra permitida por la 'Lei de Emprego Público de Galicia' y capacidad y aptitud física y psicológica para llevar a cabo las tareas. Además, los aspirantes deberán tener un mínimo de 16 años, contar con el título de graduado en Educación Secundaria Obligatorio o equivalente e non haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, así como no estar inhabilitados para desempeñar empleos públicos.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y la fecha límite para apuntarse a los exámenes finalizará el día 25 de mayo.