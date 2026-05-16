La Xunta da el visto bueno a la mayoría de las aguas de baño de Ferrol, Eume y Ortegal

Bañistas tomando el sol en la playa de Doniños (Ferrol) Jorge Meis

Ferrol, Eume y Ortegal siguen aprobando con nota la calidad sanitaria de la mayoría de sus aguas de baño. Así lo acredita el último ‘Rexistro de Augas de Baño de Galicia’, publicado por la Xunta y en el que apenas se han registrado reseñas negativas. De las 46 zonas analizadas, 43 han obtenido un resultado “excelente”. En Ferrol, son trece playas las que conforman la lista de este informe: A Cabana, A Fragata, A Graña, Caranza, Cariño, Doniños, Esmelle, O Vilar, Pareixal, Ponzos, San Xurxo y Santa Comba. El segundo puesto es para Valdoviño, con siete áreas que han recibido la misma valoración por parte de las autoridades. Concretamente, se trata de las siguientes: A Frouxeira, Baleo, Campelo, Meirás, Mourillá, Pantín y Vilarrube.

En el informe también se encuentran Ortigueira y Cariño con cuatro, Ares y Mañón con tres, Fene, As Pontes, Cabanas y Cedeira con dos y, por último, Pontedeume y Neda, con una. respectivamente. Por otro lado, el municipio de Fene ha conseguido el aprobado para otras dos zonas: el río Sandeu y Almieiras. En total, dispone de cuatro áreas avaladas por las autoridades. En cuanto a las nuevas aguas de baño, Valdoviño ha sumado una – el Rego das Ferrerías–, mientras que la playa eumesa de Sopazos no ha pasado las pruebas pertinentes.

Prohibido bañarse

Por último, el documento publicado por la Dirección Xeral de Saúde Pública confirma que, a partir del 1 de junio, estará prohibido el baño en Barallobre (Fene), A Concha (Cariño), el río Eume en su paso por As Pontes, Centroña y Ver (Pontedeume) y también en el río Xuvia, por la zona del Muíño do Pedroso.