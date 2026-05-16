Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El Concello de Neda confirma su adhesión al programa gallego de vigilancia y control de velutinas

El acuerdo establece un plazo máximo de cinco días para tomar las medidas oportunas de actuación contra esta especie invasora

Redacción
16/05/2026 22:57
Nido de avispa velutina
Nido de avispa velutina
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Hace 14 años que se detectó por primera vez la presencia de la velutina en Galicia y desde entonces, no cesan los proyectos municipales para hacer frente a los nidos de este insecto invasor, que afecta a la apicultura y la biodiversidad, así como a la propia seguridad ciudadana. 

Debido a esto, el Concello de Neda ha decidido, un año más, unirse al ‘Programa galego de vixilancia e control fonte á avespa asiática’ entre la Xunta, la Fegamp y los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Según un comunicado emitido por el gobierno, el acuerdo establece, concretamente, un plazo máximo de cinco días para tomar las medidas oportunas de actuación contra la vespa velutina. Actuación que, en la mayor parte de los casos, se centra en la eliminación de los avisperos. 

Por otra parte, este convenio permitirá avisar de los nidos llamando al 012. Una vez registrada la alerta, se informará a Seaga para actuar siguiendo el protocolo correspondiente. Aún así, el Concello se ha comprometido, si fuese necesario, a “levar a cabo por medios propios” estas tareas para “facilitar os labores de retirada”.

Iluminación en Neda

Neda se queda fuera de una ayuda de la Xunta por menos de tres minutos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620