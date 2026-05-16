El Concello de Neda confirma su adhesión al programa gallego de vigilancia y control de velutinas

Nido de avispa velutina AEIG

Hace 14 años que se detectó por primera vez la presencia de la velutina en Galicia y desde entonces, no cesan los proyectos municipales para hacer frente a los nidos de este insecto invasor, que afecta a la apicultura y la biodiversidad, así como a la propia seguridad ciudadana.

Debido a esto, el Concello de Neda ha decidido, un año más, unirse al ‘Programa galego de vixilancia e control fonte á avespa asiática’ entre la Xunta, la Fegamp y los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Según un comunicado emitido por el gobierno, el acuerdo establece, concretamente, un plazo máximo de cinco días para tomar las medidas oportunas de actuación contra la vespa velutina. Actuación que, en la mayor parte de los casos, se centra en la eliminación de los avisperos.

Por otra parte, este convenio permitirá avisar de los nidos llamando al 012. Una vez registrada la alerta, se informará a Seaga para actuar siguiendo el protocolo correspondiente. Aún así, el Concello se ha comprometido, si fuese necesario, a “levar a cabo por medios propios” estas tareas para “facilitar os labores de retirada”.