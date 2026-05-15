'Merca no teu comercio': dos campañas en casi 30 locales

Los premiados en el sorteo celebrado el año pasado en Narón Emilio Cortizas

La Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia vuelven a poner en marcha ‘Merca no teu Comercio’, una iniciativa en colaboración con las asociaciones de comerciantes cuyo objetivo es triple: animar a los clientes a comprar en los establecimientos de proximidad, estimular las ventas en el rural gallego y, por último, dinamizar el sector.

Concretamente, de las cinco campañas que se han iniciado este viernes en la provincia de A Coruña, dos corresponden a Narón y Fene. Entre ambas localidades, suman un total de 29 comercios participantes: 19 en Narón y 10 en Fene.

En cada una de estas iniciativas, se sortearán mil euros, distribuidos en veinte tarjetas de prepago de cincuenta euros, que se deberán utilizar para comprar artículos en las tiendas de ambas localidades. Al igual que el año pasado, la oferta es variada, pues hay desde ropa y calzado, hasta lentes y otros productos.

Aparte de tener que adquirirlos en los locales correspondientes, los clientes deberán registrar su compra en la página web de ‘Merca no teu Comercio', a través de un dispositivo electrónico. Sin embargo, hay otra opción para los interesados en participar en esta nueva edición: también se podrá solicitar al propio responsable del establecimiento que introduzca en la plataforma la operación de la compra de los clientes, lo cual duplica las posibilidades de ganar el sorteo.

La campaña Merca no teu comercio registró en Ortigueira, Cedeira y Cariño 3.126 tíckets Más información

Entre otras entidades, para esta actuación programada en la comarca colaboran tanto la Asociación de Comerciantes de Narón, como la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Cruceiro de Fene.

La campaña finalizará el próximo 30 de mayo, mientras que el sorteo celebrará el 1 de junio. Finalmente, se hará entrega de los premios en la Praza da Gándara. Para más información, pueden consultar la web oficial.