Vilarmaior acogerá este domingo la trigésimo séptima edición de la Feira das Flores

Un momento de uno de los concursos de una edición anterior de la Feira das Flores Jorge Meis

El lugar de O Tres será el escenario, un año más, de una de las citas con más tradición y arraigo en la zona: La Feira das Flores de Vilarmaior, que alcanza en esta ocasión su edición número 37. Tal y como explican desde el Concello, la jornada comenzará el próximo domingo 17 de mayo a las diez de la mañana con la apertura de las exposiciones florales, artesanales y, como novedad y por primera vez, de producto agroalimentario con certificación de calidad otorgada por la Xunta. En este sentido, estarán presentes operadores de las comarcas como Campo Capela, As Camposeiras, Oxoco o Galletas Xianas.

Durante la mañana se llevarán a cabo los tradicionales concursos de caballos, con premios en metálico para las categorías de andadura serrada, chapeada, así como de morfología.

Vilarmaior se engalanó un año más para su multitudinaria Feira das flores Más información

A las 13.30 habrá una exhibición de doma y, posteriormente, se abrirá el turno de la comida popular (pulpo y churrasco).

A primera hora de la tarde (17.00) llegará el turno para el concurso de perros, con premios para los cuatro primeros clasificados. La jornada festiva se clausurará con un gran espectáculo escuestre y los cantos de taberna de la mano de la Asociación no Cómbaro.