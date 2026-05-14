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Sociedad

Un mayo con marcado carácter solidario en Ferrolterra

Manos Unidas ultima su Gala Solidaria, que se celebrará el día 28, y dos días después, en O Seixo, Cáritas organiza un mercado social

Montse Fernández
Montse Fernández
14/05/2026 16:35
Presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas
Manos Unidas organiza numerosas acciones sociales durante el año 
Emilio Cortizas
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La época del año es lo de menos, ya que cualquier época es buena para promover iniciativas sociales y que estas no se circunscriban solo a las Navidades y que busquen movilizar a la sociedad en beneficio de las personas más desfavorecidas. Dicho lo cual, este mes se desarrollarán varias de estas propuestas. 

La primera tendrá lugar el próximo jueves 28, en la sede ferrolana de Afundación, donde, un año más, se celebrará la Gala Solidaria que promueve la delegación local de Manos Unidas. La cita permitirá disfrutar de un recital a cargo de las rondallas Añoranzas, Agarimo y Los Nostálgicos

Como es costumbre, se ha habilitado una Fila 0 (ES18 0238 8107 160600127050) para que aquellas personas que no puedan asistir a la gala pero quieran contribuir con la causa puedan hacerlo donando la cantidad económica que consideren.

Además, quienes sí asistan a la gala deberán abonar los 8 euros que se ha fijado como donativo. Todo el dinero recaudado se empleará a las numerosas causas que la ONG abandera por el planeta.

Desde Manos Unidas informan que ya se está realizando la venta anticipada de entradas en su sede (Magdalena, 230). 

Solidaridad en O Seixo

Otra cita del ámbito social de los próximos días es la que promueven desde Cáritas Parroquial Santiago de Franza, de la Diócesis compostelana. El próximo día 30 celebran un mercado solidario en el Campo do Río, en la parroquia mugardesa de O Seixo, de 17 a 20 horas.

Para tal ocasión se dispondrán puestos de venta de ropa, complementos, bisutería o artículos para el hogar, entre otros. 

Asimismo, desde la organización del mercado se informa de  que también se procederá a recoger alimentos no perecederos y productos de primera necesidad que los asistentes al mercado deseen aportar para distribuir entre las familias que necesiten de ayuda.

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