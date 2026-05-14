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Ferrolterra

Selección de auxiliares para la Policía Local de Cedeira, Cabanas y Mugardos

Las pruebas para cubrir plazas en 25 municipios comenzaron este jueves

Redacción
14/05/2026 19:16
Imagen de archivo de un auxiliar de la Policía Local de Valdoviño
Imagen de archivo de un auxiliar de la Policía Local de Valdoviño
AEIG
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Cerca de 600 personas aspirantes a cubrir un total de 74 plazas auxiliares de Policía Local en 25 municipios gallegos –entre ellos Cabanas, Cedeira y Mugardos–, realizaron en la jornada de este jueves, en el recinto ferial de Silleda, las primeras pruebas del proceso selectivo.

El Concello de As Pontes oferta cuatro plazas de auxiliar de Policía Local en el municipio

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Desde la Consellería de Presidencia explican que esta fase consistió en un test de 50 preguntas sobre el temario publicado, al que siguió el examen de conocimientos de gallego. El próximo 24 de mayo se enfrentarán al apartado de aptitudes físicas, en el que tendrán que demostrar sus capacidades de resistencia, fuerza, agilidad, velocidad o flexibilidad.

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