Selección de auxiliares para la Policía Local de Cedeira, Cabanas y Mugardos

Imagen de archivo de un auxiliar de la Policía Local de Valdoviño AEIG

Cerca de 600 personas aspirantes a cubrir un total de 74 plazas auxiliares de Policía Local en 25 municipios gallegos –entre ellos Cabanas, Cedeira y Mugardos–, realizaron en la jornada de este jueves, en el recinto ferial de Silleda, las primeras pruebas del proceso selectivo.

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Desde la Consellería de Presidencia explican que esta fase consistió en un test de 50 preguntas sobre el temario publicado, al que siguió el examen de conocimientos de gallego. El próximo 24 de mayo se enfrentarán al apartado de aptitudes físicas, en el que tendrán que demostrar sus capacidades de resistencia, fuerza, agilidad, velocidad o flexibilidad.