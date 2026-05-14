La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra firma un acuerdo con el Centro Médico Psicotécnico Chamorro
La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) alcanzó un acuerdo en las últimas jornadas con la entidad y centro médico psicotécnico Chamorro. Ambas partes rubricaron este convenio de colaboración, que permitirá acercar servicios accesibles y de calidad a las personas socias de la entidad comarcal, de mano de la presidenta de AXF, Teresa Gallo, y el director del espacio médico, Antonio Pena.
Desde la asociación se avanza que, a partir de ahora, los miembros de la AXF “poderán beneficiarse de descontos nos exames médico-psicotécnicos necesarios para a obtención e renovación de diferentes permisos, contando ademáis coa atención dun centro con máis de 35 anos de experiencia e unha recoñecida traxectoria”, indican.
Por medio de esta iniciativa, la AXF “continúa apostando polo traballo en rede con entidades locais, o apoio ás pequenas e medianas empresas e a posta en valor dos servizos que ofrece a cidade de Ferrol”, aseguran.
La presidenta de la asociación de Ferrolterra explicó además que este tipo de acuerdos “contribúen a fomentar a dinamización social e animan ás persoas socias a gozar das vantaxes e recursos da cidade nunha contorna de proximidade, accesibilidade e inclusión”.