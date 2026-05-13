Emprendimiento

Récord de candidaturas para los Premios PEL de la Diputación

Se han presentado 145 propuestas que ahora serán evaluadas por los miembros del jurado

Redacción
13/05/2026 15:50
La Diputación entregará 80.000 euros en galardones
La octava edición de los Premios PEL de la Diputación da Coruña a las mejores iniciativas empresariales de la provincia ha batido récord de participación, con 145 candidaturas presentadas.

El plazo de presentación de propuestas finalizó este martes con una cifra que “confirma a consolidación destes premios como un referente no recoñecemento ao talento emprendedor, á capacidade innovadora e á contribución das pequenas e medianas compañías, microempresas e profesionais autónomos”.

De las cuatro categorías del certamen, un total de 28 nuevas sociedades concurren al premio de Mejor iniciativa emprendedora; 38 aspiran al reconocimiento a Trayectoria más destacada; 26 se presentan a la nueva categoría de Territorio sostenible y 40 acciones concurren al premio destinado a reconocer las propuestas empresariales más singulares del momento.

Cada una de las cuatro categorías contará con un premio de 20.000 euros. Las bases contemplan la posibilidad de conceder accésits cuando la diferencia de puntuación entre las dos mejores candidaturas sea mínima. En ese caso, el primer premio pasaría a estar dotado con 15.000 euros y el accésit con 5.000 euros.

El jurado evaluará ahora las propuestas y la entrega de premios será el 19 de junio

