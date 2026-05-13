Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Calendario

Ferrolterra celebra as Letras antes do domingo por cinco concellos

Este xoves 14 convócanse distintas actividades en Canido, Narón e Ares; o venres en Ferrol e Valdoviño, e o sábado en Moeche

Redacción
13/05/2026 23:25
Antigo Hospicio homenaxe a Begoña Caamaño
Antigo Hospicio homenaxe a Begoña Caamaño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Aínda que o Día das Letras Galegas se conmemora o domingo, os programas de actividades na honra da escritora e xornalista homenaxeada este ano, Begoña Caamaño, levan desenvolvéndose por distintos puntos da comarca xa dende o comezo do mes de maio ou incluso antes nalgún caso. Este mércores celebrouse o acto organizado pola Sociedade Cultural Medulio no auditorio do Antigo Hospicio de Ferrol, o concello no que se organiza un maior número de encontros, o xoves 14 en Canido.

Na conmemoración deste mércores, o público puido levar consigo un caderno cunha selección de textos xornalísticos de Begoña Caamaño, de quen falará esta tarde, a partir das 19.00 horas no centro cívico de Canido, a profesora Pim Patinho, que acompañou á autora en varias presentacións literarias na comarca. Por este mesmo motivo tamén estará na biblioteca municipal de Valdoviño, o venres 15 ás 19.30.

Begoña Caamaño e Pim Patinho, na Casa da Cultura de Valdoviño, 14 anos atrás, presentando ‘Morgana en Esmelle’

Pim Patinho e a Begoña Caamaño que coñeceu, en Ferrol e Valdoviño

Más información

Voltando á cidade, o Concello de Ferrol inaugurará dúas exposicións para a conmemoración, ambas mañá: na praza de Armas, ao aire libre, ‘Ferrol nas Letras Galegas’, e no interior do centro cultural Carvalho Calero, no Inferniño, ‘Vida e obra de Rosalía de Castro’. O mesmo día, no centro social Artábria, ás 19.30 horas, lembrarase a Begoña Caamaño a través do espectáculo a ela dedicado ‘As Mil e Unha, a rádio nas ondas’. Esta proposta, na que participará a narradora oral Vero Rilo e o músico Luís Iglesias, realízase con entrada libre e contribución voluntaria (mínimo recomendado 5 euros), coa posibilidade de reservar no 614 205 672, até encher o aforo.

Comarca

Á marxe do espectáculo deste xoves 14 no Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón, ‘Repunantas’, que da inicio á conmemoración proposta polo Concello, nesta xornada continuará a programación municipal de Ares, que se inaugurou onte cun contacontos arredor das mulleres homenaxeadas nos 17 de maio. Desta volta será o Mago Charlangas o protagonista, que ofrecerá os seus trucos na biblioteca, ás 19.00 horas, dirixíndose ao público familiar. Ademais, o sábado 16 celebrarase a II Festa das Letras Galegas, a partir da 13.00 na praza da Constitución aresá, onde haberá comida e concerto infantil de Pakolas, ás 18.30, coa organización da comisión de Festas de San Roque.

Antes do domingo 17, o sábado, tamén comezará a programación cultural do Concello de Moeche con motivo das Letras, que se estreará o sábado coa conferencia da arqueóloga e antropóloga Ana Filgueras ‘Os hórreos, altares do vento’, ás 12.30 no castelo. Despois sortearanse lotes de obras de Begoña Caamaño entre as persoas que compren no mercado municipal, e ás 18.30 actuará Teatro Ghazafelhos no centro cultural Francisco Piñeiro.

As Pías interpreta pezas tradicionais galegas arranxadas polo grupo, de composición propia e de autorías amigas

A música tradicional de As Pías ambienta Ferrolterra este 17 de maio, que en Fene comeza un día antes

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620