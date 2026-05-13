Campamento educativo sobre diabetes y salud para jóvenes de entre 10 y 17 años

Una de las charlas organizada por la ADF

La Federación Galega de Asociacións de Persoas con Diabetes (Fegadi), entidad a la que pertenece la Asociación de Diabetes de Ferrolterra (ADF), organiza el campamento de verano ‘Camiño da Saúde’, una propuesta dirigida a población de entre 10 y 17 años de edad, tanto con diabetes como sin patología.

La finalidad de esta acción, indican desde Fegadi, es promover hábitos de vida saludables, fomentar la autonomía personal y el control de peso, así como normalizar la diabetes en un contexto de convivencia e inclusión.

La iniciativa, financiada por la Diputación, parte de la idea emocional y motivadora de que “cada nena e neno percorre un camiño único”, pero los caminos que se cruzan generan fuerza, apoyo y autonomía. Así, indican que la diabetes, lejos de ser un límite, “convértese nun desafío que pode afrontarse con coñecemento, acompañamento e hábitos saudables”.

El campamento se celebrará entre el 16 y 22 de julio, en Pontevedra, y consistirá en un encuentro de convivencia en el que los participantes realizarán actividades formativas, deportivas, de vida activa y socioemocionales, con un enfoque lúdico.

Inscripciones e información en el teléfono 698 128 823 o bien a través del correo; campamento@fedadi.com.