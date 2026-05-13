Actuaciones de conservación fluvial en un tramo del río das Mestas a su paso por Valdoviño, Cerdido y Cedeira
Los trabajos, acometidos por Augas de Galicia, se prolongarán un par de semanas
Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en un tramo de 1,5 kilómetros del río das Mestas, a su paso por tres municipios de las comarcas.
En concreto, las tareas se llevarán a cabo en las parroquias de San Martiño de Vilarrube (Vilarrube), San Fiz de Esteiro (Cedeira) y San Martiño de Cerdido. Estas se prolongarán durante dos semanas y consistirán en la retirada de árboles y ramas caídas, así como de la biomasa presente en el canal, con el objetivo de evitar obstrucciones.
Desde el departamento autonómico explican que las tareas se llevarán a cabo con motosierras, desbrozadoras y otras herramientas manuales, “que contarán co apoio de maquinaria de maiores dimensións como un tractor”. Augas de Galicia acomete estas intervenciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa. En este caso se trata, además, de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).