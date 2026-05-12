Los sindicatos denuncian la “nefasta gestión” que está llevando a los Juzgados al “colapso”
De no ser escuchadas sus demandas, convocarán movilizaciones
Las organizaciones SPJ USO, STAJ, CSIF, UGT y CCOO, que tienen la mayoría sindical entre el personal de los Juzgados de Ferrol celebraron este martes una asamblea con los trabajadores del Tribunal de Instancia para “compartir os problemas que está a sufrir a precipitada e improvisada implantación dos mesmos no partido xudicial”, explican, avanzando que, de no ser escuchadas sus demandas, convocarán movilizaciones.
En concreto, valoran que materias como la ejecución civil, el área social, los señalamientos de juicios en penal o el servicio de notificaciones “están infradotados e precisan de máis persoal”, insistiendo además en que “a distribución física é caótica”, provocando “entre os procuradores e a cidadanía desconcerto e desorientación”.
Denuncian, asimismo, programas informáticos “obsoletos” y “eliminación arbitraria do teletraballo”, observando que todo ello está produciendo un “colapso no servizo público”, y criticando que la Dirección Xeral de Xustiza está realizando una “nefasta xestión” que aboca a una “perda de dereitos laborais inédita” y a acumular “uns retrasos inasumibles”.
Por todo ello, los sindicatos y el personal de los Juzgados de Ferrol exigen negociaciones para “implementar melloras centradas na ampliación dos cadros de persoal a través da Relación de Postos de Traballo (RPT), dotación de medios materiais adecuados á lei”, creando equipos estructurales, nombrando refuerzos y tomando “medidas de choque inmediatas” que garanticen el servicio público.