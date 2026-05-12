Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Los sindicatos denuncian la “nefasta gestión” que está llevando a los Juzgados al “colapso”

De no ser escuchadas sus demandas, convocarán movilizaciones

Redacción
12/05/2026 21:57
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión
| Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Las organizaciones SPJ USO, STAJ, CSIF, UGT y CCOO, que tienen la mayoría sindical entre el personal de los Juzgados de Ferrol celebraron este martes una asamblea con los trabajadores del Tribunal de Instancia para “compartir os problemas que está a sufrir a precipitada e improvisada implantación dos mesmos no partido xudicial”, explican, avanzando que, de no ser escuchadas sus demandas, convocarán movilizaciones. 

En concreto, valoran que materias como la ejecución civil, el área social, los señalamientos de juicios en penal o el servicio de notificaciones “están infradotados e precisan de máis persoal”, insistiendo además en que “a distribución física é caótica”, provocando “entre os procuradores e a cidadanía desconcerto e desorientación”. 

Denuncian, asimismo, programas informáticos “obsoletos” y “eliminación arbitraria do teletraballo”, observando que todo ello está produciendo un “colapso no servizo público”, y criticando que la Dirección Xeral de Xustiza está realizando una “nefasta xestión” que aboca a una “perda de dereitos laborais inédita” y a acumular “uns retrasos inasumibles”. 

Por todo ello, los sindicatos y el personal de los Juzgados de Ferrol exigen negociaciones para “implementar melloras centradas na ampliación dos cadros de persoal a través da Relación de Postos de Traballo (RPT), dotación de medios materiais adecuados á lei”, creando equipos estructurales, nombrando refuerzos y tomando “medidas de choque inmediatas” que garanticen el servicio público. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620