Escolares que participen en actividades sobre Astronomía acreditaranse como guías eclipse
A Xunta propón aos centros educativos un programa de actividades sobre Astronomía e exploración do ceo que permitirá acreditar ao alumnado como guías escolares da eclipse solar total que terá lugar no mes de agosto e que será especialmente visible en Galicia.
Para obter este certificado, os estudantes recibirán formación sobre este fenómeno a través do programa 'Polos Creativos' e terán que pasar varios retos vinculados ao ámbito da Astronomía.
Esta iniciativa, que leva por título 'Polos eclipsados', enmárcase nas accións que a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP pon ao dispor da comunidade escolar grazas á programación 'Galicia explora ou ceo. Camiño dá eclipse'.
O alumnado desde 5º e Primaria ata 4º da ESO poderá recibirl a formación necesaria para obter o carné que o acreditará para operar como guía da eclipse para as súas familias, amigos e veciños.
Para iso, os colexios e institutos que desexen participar poden inscribirse ata o 29 de maio a través da convocatoria lanzada no Portal Educativo.
Os alumnos accederán a material específico así como ás instrucións con todas as probas do programa. Os equipos estarán formados por clases completas ou por grupos de varios alumnos e un docente.