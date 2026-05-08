La Xunta abre las ayudas para comprar vehículos adaptados

Aneiros recibió a integrantes de la entidad ASCM Cedida

La Xunta de Galicia abrirá el próximo miércoles 13 de mayo el plazo de solicitud para las ayudas autonómicas que subvencionan la adquisición de vehículos adaptados que faciliten la accesibilidad a personas dependientes o con discapacidad.

Así lo recordó este viernes la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, durante la reunión que mantuvo con la Asociación Sociocultural ASCM, dedicada a derribar todo tipo de barreras con las que se encuentran en su día a día aquellos que conviven con cualquier tipo de dificultad, con el objetivo de llegar a una plena inclusión.

La entidad trasladó a la representante de la Xunta su hoja de ruta más inmediata para seguir estableciendo líneas de colaboración mutuas, al tiempo que Aneiros les trasladó la información sobre las nuevas convocatorias de subvenciones a las que pueden concurrir como asociación, empezando por la de vehículos adaptados, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros para toda Galicia.

La línea de ayudas cubrirá el 100% de la inversión, pudiendo llegar a un máximo de 50.000 euros y siendo subvencionable para cada entidad, como máximo, un único vehículo. El plazo termina el 15 de junio.