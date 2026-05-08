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Ferrolterra

La CIG denuncia el pago con retraso al personal de Axuda no Fogar de Fene, Cariño y Neda

El Concello de Miño rescindió el contrato a la firma Os Ventos el pasado 4 de mayo

Redacción
08/05/2026 18:41
Imagen de archivo de una protesta del colectivo organizada por la CIG
Imagen de archivo de una protesta del colectivo organizada por la CIG
Cedida
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La CIG denuncia la “grave situación” en la que se encuentra el personal de la empresa Os Ventos, encargada del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en las localidades de Fene, Cariño y Neda, además de en el municipio de Miño, en donde la firma fue la adjudicataria de esta prestación hasta el pasado 4 de mayo y tiene, según denuncia la central sindical, “pendente de abonar parte do soldo de abril e as liquidacións”.

A este respecto, la secretaria comarcal de la CIG-Servizos de Ferrol, Beatriz Fernández, explicó que la empresa únicamente abona los salarios tras la intervención del sindicato. “Non foi até o día de onte, e tras moito insistir, que unha parte das compañeiras puideron cobrar e as que o fixeron só percibiron a metade do salario de abril e mal, tendo pendente aínda a liquidación pola subrogación”.

La CIG cifra en el 90% el seguimiento en Ferrolterra de la primera jornada de huelga en residencias y SAF

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Fernández recuerda que el convenio colectivo del SAF establece como plazo máximo para abonar las nóminas el día 5 del mes siguiente, “período que Os Ventos incumpre un mes tras outro”, censura.

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