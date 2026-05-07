Lío en el cementerio de Santa Icía: robos de flores frescas, ausencia total de mantenimiento, falta de enterrador y cuentas poco claras

La maleza se adueña del espacio Jorge Meis

Feligreses de la parroquia de Santa Icía de Transancos, en Ferrol, llevan semanas quejándose del mal estado que presenta el camposanto, en el que las labores de mantenimiento brillan por su ausencia. Así, sostienen que no es de recibo que pagando las cuotas “no se invierta ese dinero en mantener las instalaciones de forma decente”, asegurando que se encuentran en “estado más ruinoso que nunca, con nichos abiertos y restos de exhumación a la vista de todos”.

Asimismo, una de las familias de la zona se queja también de que tras enterrar a uno de sus seres queridos el pasado día uno de mayo, “solo unas horas después habían robado tres centros florales y dos ramos de rosas y cogido flores concretas de otras composiciones dispuestas sobre la lápida”, lamentan. El cementerio se queda abierto todo el día y eso propicia que la gente se cuele, como explican. También estas personas tienen quejas sobre la actitud del párroco, Cándido Otero López, que se negó a oficiar misa el mismo día del entierro. Además, tildan de “escasa moral sacerdotal” por su parte, el hecho de “no ofrecer el pésame a la familia en ningún momento, no acudir al tanatorio, ni acompañar al cortejo fúnebre ni asistir al entierro”.

Las lápidas rotas son habituales en el camposanto Jorge Meis

En cuanto al cementerio, cuestión que preocupa a todos los feligreses, denuncian que en muchas ocasiones “no aparece el enterrador para cerrar sepulturas, debiendo ocuparse las propias familias del cierre de las mismas”. Lo mismo ocurre para acceder a los nichos, “no es la primera vez que los usuarios hacen uso de sus propias desbrozadoras para despejar los accesos a las tumbas de sus familiares”. Lo cierto, indican, “es que el cementerio se está cayendo, literalmente”, apunta una de las vecinas que ha remitido varias notas a la Diócesis y al vicario de Mondoñedo, conocedores ya de la situación.

En una ocasión, al no aparecer el enterrador un familiar del fallecido tuvo que cerrar el nicho Denunciante

De hecho, tras las quejas reiteradas a la Diócesis, se propuso crear una comisión del cementerio, para poner las cuotas al día, ya que la mitad de la gente no las estaba pagando, como anuncian. También se acordó subir la cantidad que debía abonarse para mantenimiento de zonas comunes. “Para nuestra sorpresa”, indica una de las denunciantes, “nos hemos encontrado que una vez solucionado el tema de los pagos el cura desvió parte del dinero del cementerio para pagar el agua en otros camposantos próximos”, razón que también ha provocado el malestar vecinal, solicitando ahora al párroco que reembolse esas partidas.

Por todo esto, los feligreses han acordado reunirse de nuevo el día 22 para ver qué nuevos pasos deberán dar.

Desde la comisión del cementerio de Santa Cecilia, que preside el párroco Cándido Otero, se informó ayer mismo que hace unos días se rescindió el contrato con la empresa de mantenimiento que se debía encargarse de la limpieza del camposanto y se procedió a contratar el servicio a otra empresa.

Empresa concesionaria

Por su parte, el responsable de cementerios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Sergio Díaz, pide a los feligreses que asuman el cambio que se acaba de producir con un poco más de paciencia, haciendo una llamada a la calma, ya que hay que dar un tiempo prudencial a la nueva empresa concesionaria del servicio de mantenimiento para que las instalaciones recobren el aspecto deseado “por todos ellos y nosotros” y lamentó “tener que llegar a esta situación de malestar entre los feligreses”, algo que confía se subsane a la menor brevedad. Así, añadió que ya la próxima semana iniciarán los trabajos de limpieza.

El espacio parece un cementerio abandonado Jorge Meis

La comisión del cementerio que preside el párroco Cándido Otero invita a los propietarios a ponerse al día pues más de la mitad no han abonado la cuota en los últimos 15 años

Desde la recién formada comisión del cementerio lamentan también "el estado actual del camposanto", al tiempo que invitan a todos los propietarios de nichos a ponerse en contacto para indicar el nombre de los titulares actuales y, en caso de que proceda, ponerse al día en el pago de las cuotas, dado que "la mitad de los propietarios no han abonado la cuota en los últimos 15 años", manifiestan.