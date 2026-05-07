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Las visitas al Xeoparque Cabo Ortegal dejan un impacto económico del turismo mayor a la media de Galicia

La zona cuenta con 619 empresas de alojamiento

Redacción
07/05/2026 22:19
xeoparque
Comité de seguimiento de sostenibilidad turística
Cedida
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El Concello de Cerdido acogió esta semana la primera reunión del comité de seguimiento de sostenibilidad turística y desarrollo local del Xeoparque Cabo Ortegal, del que forman parte los municipios de Valdoviño, Cerdido, Cedeira, San Sadurniño, Ortigueira y Cariño. En esta reunión participaron además representantes de la comunidad científica, del tejido empresarial y del asociativo del territorio.

En el transcurso de la reunión se presentaron los primeros resultados de los indicadores ETIS, que ofrecen una fotografía inicial del estado de la sostenibilidad turística en el Xeoparque. Son 19 indicadores, seleccionados después de un proceso de diseño participativo, y nutridos con fuentes estadísticas oficiales, datos proporcionados por los Concellos y encuestas anuales a los residentes, visitantes e infraestructuras y empresas turísticas.

Entre los primeros resultados presentados destacan indicadores vinculados a la satisfacción y fidelización de la demanda turística, a la estructura de la oferta de alojamiento y al impacto económico del turismo en el destino.

Así las cosas, los datos indican que el 86% de las personas encuestadas valoran su experiencia en el Xeoparque Cabo Ortegal –con una muestra de 102 visitantes consultados en marzo de 2026–.

En relación con la fidelización del destino, el 96% de las personas visitantes encuestadas ya habían recorrido previamente el Xeoparque Cabo Ortegal en los últimos cinco años y en cuanto a la estructura de la oferta turística, se identificaron 619 empresas de alojamiento en el Xeoparque Cabo Ortegal, de las cuales 558 corresponden a Viviendas de Uso Turístico (VUT), representando aproximadamente el 90% del total de la oferta de alojamiento registrada.

En lo relativo al impacto económico del turismo, la encuesta realizada a visitantes estima un gasto medio diario superior al registrado en Galicia en categorías como alojamiento, restauración y actividades. Destaca especialmente el gasto medio en alojamiento, con un promedio de 37,67 euros por persona y día en el Xeoparque, frente a los 21,05 euros registrados en el conjunto de Galicia.

El comité se reunirá de manera periódica, como mínimo dos veces al año, con el objetivo de hacer seguimiento de los avances, evaluar los resultados obtenidos y definir nuevas líneas de actuación que contribuyan al avance continuo del destino Xeoparque Cabo Ortegal

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