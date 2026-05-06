Ricardo Hevia, el cariñés que viaja en el buque infectado de hantavirus: "Me encuentro bien"

Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones R.H.

Ricardo Hevia (Cariño, 1976) es el único gallego que viaja a bordo del buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus y que, según las últimas noticias, se dirige a Canarias, a donde tiene previsto llegar el sábado y desde donde los viajeros españoles serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid, especializado en patologías infecciosas.

Desde este periódico hemos podido contactar con su hermano, que explica que la familia está tranquila dado que su estado de salud, por ahora, es bueno y asintomático.

También el propio Ricardo Hevia ha confirmado a Diario de Ferrol que se encuentra en perfecto estado. "Hasta que llegue a España hablaré nada más que con mi familia. Pero sí, estamos todos bien", aseguró.