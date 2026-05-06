Inversión del Gobierno para paliar los efectos del cambio climático en Ferrolterra

Gil, Abalde y Moreda en el arenal de A Magdalena Subdelegación del Gobierno

Aumentar la resiliencia y fortalecer el litoral de la costa contra los efectos del cambio climático. Ese es el objetivo de una serie de actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Ejecutivo central ha llevado a cabo en varios municipios de Ferrolterra y que todavía se encuentra acometiendo en otros puntos de la provincia, con una inversión conjunta de más de 10,7 millones de euros y que en las comarcas supera los cuatro.

“Estamos a actuar con planificación, rigor técnico e unha visión a longo prazo para reforzar a resiliencia da nosa costa, protexendo tanto o medio ambiente como a actividade económica e social vinculada ao litoral”, declaró el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, a preguntas de este Diario, recordando que las actuaciones abarcan desde la lucha de la erosión en playas y sistemas dunares hasta intervenciones específicas como las de la ría de O Burgo, en A Coruña.

Desgaste

Así las cosas, la Demarcación de Costas ejecutó diversos trabajos en arenales y dunas de nueve concellos coruñeses, entre ellos, Ortigueira, Valdoviño y Ferrol.

En el primero de los casos, el Miteco destinó 424.296,37 euros a la ejecución de tres pasarelas de madera en Morouzos –con una longitud de más de 550 metros– y la colocación de un vallado blando de postes y cuerda –más de 1.800 metros– para canalizar los flujos peatonales e impedir el pisoteo de las zonas dunares, “especialmente sensibles al estar formadas por vegetación de escaso porte sobre un sustrato arenoso”, explica la Demarcación de Costas de Galicia. Además, se reforzaron algunos tramos de las dunas con plantas procedentes del vivero del que dispone la Dirección General de la Costa y el Mar en Cantabria, “de forma que la vegetación impida o disminuya su fragmentación y erosión”.

Intervención de la Demarcación de Costas en Morouzos, Ortigueira Subdelegación del Gobierno

Mientras, en la playa ferrolana de San Xurxo, el Gobierno central aportó 322.610,96 euros para actuaciones que comparten la misma filosofía: mejorar los accesos al arenal facilitando el tránsito de los peatones a través de itinerarios balizados y sendas de madera. Para estos trabajos se empleó zahorra en la zona central del lugar –un punto especialmente frecuentado por surfistas–. Además, en Esmelle se renovó la entrada junto al camping con una nueva pasarela de 235 metros.

Por su parte, las tareas que Costas acometió en el arenal de Vilarrube, “de gran valor natural pero igualmente expuesto a una presión turística significativa durante los meses estivales”, remarca el órgano directivo del Miteco, contaron con una inversión de 183.094,31 euros. Estas implicaron el cierre de accesos al dominio público marítimo terrestre para vehículos, además del vallado blanco con postes de madera y cuerda, de unos 1.975 metros, “para canalizar los flujos peatonales”. También se construyó una nueva pasarela en la parte central del arenal.

El Ministerio culminó a finales del pasado mes de abril otra intervención en la costa valdoviñesa, enmarcada en esta ocasión en el mantenimiento y conservación del Dominio Marítimo Público Terrestre, que supuso la renovación del mirador de la playa de Outeiro, en Lago, desde el que se puede contemplar la zona central del humedal de A Frouxeira, “espacio de gran relevancia natural protegido por la Red Natura 2000 y convenios internacionales como Ramsar”, expone Costas. En este caso, las tareas contaron con un presupuesto de 30.504,91 euros y supusieron la retirada de un tramo de pasarela de madera, sustituyéndose por un pavimento de zahorra compactada con bordillo de madera.

Temporales

Dentro de los programas puestos en marcha por el Gobierno central en Ferrolterra se encuentran también obras de emergencia para reparar los daños causados por el tren de borrascas que azotó las costas gallegas a principios de este año. Entre estas intervenciones, cuyo objetivo no es otro que reparar los daños, proteger y restaurar los entornos naturales para recuperar su respuesta frente a la erosión, se encuentran las tareas acometidas en la playa de Cedeira –a punto de culminar–, con una inversión superior a los 250.000 euros. Se centraron, fundamentalmente, en reparar el cauce del río y recolocar la arena.

“Estas actuacións demostran a capacidade de reaccción do Goberno e o seu compromiso coa rápida e eficaz recuperación dos espazos afectados”, incidió Abalde, remarcando al mismo tiempo que “son un exemplo claro de como o Executivo de España traballa de maneira coordinada nos territorios, investindo en solucións sostibles que garanten a conservación do noso patrimonio natural e o benestar da cidadanía, hoxe e no futuro”.

Regeneración

Sin embargo, las obras de mayor envergadura que la Demarcación de Costas ha ejecutado en el último año en Cedeira –también las de más presupuesto, 2.927.372,90 euros– han sido las del proyecto ‘Actuaciones en la morfología en la playa de A Magdalena’, cuyo objetivo prioritario era la regeneración del arenal y su sistema dunar asociado, “asegurando la estabilidad frente a los fenómenos erosivos y reduciendo la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático”, expone el Miteco.

Recogida de firmas en Cedeira ante el malestar causado por la regeneración de la playa de A Magdalena Más información

A grandes rasgos, se llevó a cabo una reconstrucción topográfica de la zona costera –contando con un aporte de arena de 50.000 metros cúbicos procedentes del Puerto Exterior de A Coruña– que configuró la nueva forma en planta de la playa. Se construyeron dos espigones en ambos extremos –uno de escollera en el río Condomiñas y otro en el rego da Veiga– y se realizaron dos empalizadas.

Accesos

Por último, y dentro de las actuaciones de conservación y mantenimiento del dominio público marítimo-terrestre que la Demarcación acometió con la colaboración con los Concellos cabe destacar el acceso a la playa de Seselle, en Ares, en la zona de Os Castros.

Las aguas de escorrentía y la fuerte pendiente provocaron el deterioro de esta entrada desde el núcleo principal aresano, por lo que en 2025 se construyó una nueva pavimentación del tramo más cercano al arenal, acompañada de una barandilla de madera. La intervención, con un presupuesto de 61.278,20 euros, supuso también la remodelación de un trecho de escaleras, que fue retranqueado “para ganar espacio en la playa”, explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.