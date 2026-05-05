La Diputación destina más de 133.000 euros a entidades deportivas de Ferrolterra

El Náutico Folixa pontés es uno de los beneficiarios AEIG

La Diputación de A Coruña ha concedido un total de 133.068,46 euros a 19 entidades deportivas de Ferrol, Eume y Ortegal para que puedan adquirir material y modernizar sus instalaciones.

Así figura en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente a la edición del pasado 29 de abril, en donde se detallan tanto las cantidades como los beneficiarios de estas aportaciones. En el caso de Ferrolterra, contarán con estas ayudas la Asociación As Pontes Motorsport (5.040 euros), la Asociación Deportiva e Recreativa Lobos de Naraío (3.772,80), Casino de Ares (8.500), Club de Esgrima Tres Armas (6.235,20), Club de Piragüismo narón (4.283,57), Club de Remo de Ares (8.500), Club de Remo de Cedeira (8.500), Club de Remo Narón (6.912), Club de Tenis de Redes (9.000), Club del Mar de Mugardos (9.000), Club Esmelle (5.776), Club Hípico Equo Alalma (8.000), Club Marítimo de Redes (3.612,49), Club Náutico Firrete de Pontedeume (9.000), Club Náutico Folixa (8.056), Club Náutico Ría de Ares (9.500), Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes (5.844,40), Parapente Ferrol (4.536) y Sociedad de Montaña Ártabros (9.000).

Sin embargo, el organismo provincial no ha admitido las peticiones del Casino Ferrolano-Tenis Club y el Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol por incumplir las bases reguladoras y desestimado la de Narón Radio Control por no alcanzar la puntuación máxima.

“Somos conscientes de que a práctica deportiva esixe unha renovación constante do material”, aseveró el diputado de Deportes, Antonio Leira, incidiendo en la gran variedad de las disciplinas beneficiadas con estas subvenciones.