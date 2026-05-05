La Diputación destina más de 133.000 euros a entidades deportivas de Ferrolterra
Las subvenciones buscan sufragar infraestructuras y equipamientos de los clubes
La Diputación de A Coruña ha concedido un total de 133.068,46 euros a 19 entidades deportivas de Ferrol, Eume y Ortegal para que puedan adquirir material y modernizar sus instalaciones.
Así figura en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente a la edición del pasado 29 de abril, en donde se detallan tanto las cantidades como los beneficiarios de estas aportaciones. En el caso de Ferrolterra, contarán con estas ayudas la Asociación As Pontes Motorsport (5.040 euros), la Asociación Deportiva e Recreativa Lobos de Naraío (3.772,80), Casino de Ares (8.500), Club de Esgrima Tres Armas (6.235,20), Club de Piragüismo narón (4.283,57), Club de Remo de Ares (8.500), Club de Remo de Cedeira (8.500), Club de Remo Narón (6.912), Club de Tenis de Redes (9.000), Club del Mar de Mugardos (9.000), Club Esmelle (5.776), Club Hípico Equo Alalma (8.000), Club Marítimo de Redes (3.612,49), Club Náutico Firrete de Pontedeume (9.000), Club Náutico Folixa (8.056), Club Náutico Ría de Ares (9.500), Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes (5.844,40), Parapente Ferrol (4.536) y Sociedad de Montaña Ártabros (9.000).
Sin embargo, el organismo provincial no ha admitido las peticiones del Casino Ferrolano-Tenis Club y el Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol por incumplir las bases reguladoras y desestimado la de Narón Radio Control por no alcanzar la puntuación máxima.
“Somos conscientes de que a práctica deportiva esixe unha renovación constante do material”, aseveró el diputado de Deportes, Antonio Leira, incidiendo en la gran variedad de las disciplinas beneficiadas con estas subvenciones.
Apoyo económico para la celebración de eventos
Dentro del ámbito deportivo, el organismo también ha concedido, de manera provisional, medio millón de euros para impulsar la celebración de grandes eventos. Entre ellos se encuentran el XXXV Concurso Hípico Nacional 3 Estrellas Equiocio, que dispondrá de 21.500 euros; el 39º Campionato do Mundo de Surf Abanca Pantin Classic Galicia Pro (21.500); y la IX Samurai Xtreme Race Lago das Pontes (24.500).
Esta ayuda provincial cubrirá “unha parte fundamental dos orzamentos destas probas, que pola súa magnitude e proxección atraen a milleiros de visitantes e xeran un forte impacto económico nos concellos onde se celebran”, remarca la institución. Por su parte, el diputado Antonio Leira resaltó que “levamos anos traballando para que esta provincia acolla eventos de grande interese”.