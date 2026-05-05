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Ferrolterra

Ferrolterra recupera tres banderas azules de sus playas, sumando un total de nueve

Ponzos, en Ferrol, y Morouzos y A Concha, en Ortigueira, vuelven al listado de la Adeac

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/05/2026 17:23
Imagen de archivo de la playa ferrolana de Ponzos
Imagen de archivo de la playa ferrolana de Ponzos
Jorge Meis
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Un total de nueve arenales de Ferrolterra lucirán este año una bandera azul. Así lo comunicó este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en su listado, que recoge incorporaciones con respecto a la anterior convocatoria de este distintivo que reconoce la calidad del agua, la accesibilidad y la seguridad de las playas. En Galicia habrá un total de 118 arenales con este sello, diez más que en 2025.

Ferrol y Ortigueira

La ciudad naval es una de las localidades que recupera una bandera azul. Así las cosas, Ponzos volverá a lucir la reconocida tela azul junto a A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo. Por su parte, Ortigueira recobra también este reconocimiento para sus dos arenales principales, Morouzos y A Concha, poniendo fin a un periodo de ausencia que comenzó, tal y como recuerdan desde el Ayuntamiento, en 2018.

 El alcalde, Valentín Calvín, mostró su satisfacción por un logro que calificó de “vital para economía local”. En este sentido, el regidor apuntó que las playas “constituyen uno de los mayores atractivos para los visitantes que recibe nuestra localidad cada temporada”. Cabe señalar que además de en los arenales ortigueireses y ferronalos, la bandera azul ondeará también en una zona de baño interior. El lago de As Pontes vuelve a figurar en el listado de la Adeac y lo hace por sexto año consecutivo.

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