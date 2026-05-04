As confrarías de pescadores de Ferrolterra reciben 73.213,31 euros de axuda provincial
As aportacións cobre gastos de mantemento de actividade e de festas de exaltación dos produtos do mar
A Deputación da Coruña publicou a resolución definitiva das subvencións a confrarías de pescadores, federacións e agrupacións de mariscadoras, cunha inversión conxunta de 538.934,63 euros e un total de 36 entidades beneficiadas. As axudas divídense en dúas liñas: a primeira orientada ao mantemento da actividade –cubrindo gastos como de persoal, vixilancia, mellora e modernización de procesos de comercialización ou adquisición de semente– e a segunda de apoio á organización de festas e exaltación dos produtos do mar.
No caso de Ferrolterra, a aportación é de 73.213,31 euros. No primeiro caso atópanse os pósitos de Cedeira (18.000 euros), Ares (8.463,36), Ferrol (13.559) e Mugardos (3.190,95), mentras que no segundo están as confrarías de Ferrol (15.000) e Barallobre (15.000).