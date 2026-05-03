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Sociedad

Unos festejos repletos de alegría y escasas conductas machistas en O Alto do Castiñeiro en Narón

Redacción
03/05/2026 00:08
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Algunas de las voluntarias que atienden este servicio de las fiestas del Alto
Cedida
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El Concello naronés alcanzó un acuerdo con el Patronato Concepción Arenal para que se encarguen de atender el Punto Violeta durante las multitudinarias fiestas de San Xosé Obreiro, en el Alto do Castiñeiro.

El espacio está atendido por varios voluntarios que se encargan tanto de atender la oficina móvil física, instalada en el acceso al recinto festivo, como de realizar recorridos por el recinto. “Como es un espacio muy amplio decidimos dividirnos para ofrecer mayor cobertura”, explica María Teresa Casanova, la presidenta de la entidad social, quien asegura que hasta la fecha no han atendido casos directos de acoso pero sí que algunas jóvenes se han acercado a ellas para contarles alguna historia que han vivido, “con casos de parejas que les controlaban la ropa que vestían, sus publicaciones en redes y hasta sus contactos teléfonos”, conductas todas ellas nocivas para una relación sana, afirma Casanova. 

Abuso del alcohol

Las mujeres que se encargan del punto violeta en los festejos realizan su labor en los momentos de mayor afluencia, entre la una y las cuatro de la madrugada, “que es cuando la gente empieza a abusar más del alcohol, de hecho se han dado numerosos casos relacionados con esta circunstancia”, explican. 

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