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Ferrolterra

La Diputación eleva la inversión del Plan Único 2026 en Ferrolterra hasta los 28,6 millones

El pleno del organismo dio el visto bueno a una partida adicional de 65 millones para toda la provincia

Redacción
29/04/2026 22:00
Un momento de la sesión plenaria celebrada este miércoles
Un momento de la sesión plenaria celebrada este miércoles
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Los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dispondrán este año de un total de 28.617.167,72 euros procedentes del Plan Único de la Diputación de A Coruña. El organismo que dirige Valentín González Formoso dio el visto bueno a una modificación de crédito por un importe de 65 millones de euros, lo que le permitirá elevar la inversión en los 93 municipios de la provincia hasta los 153 millones (+11%). En el caso de Ferrolterra, el incremento supone un 76,9% más de lo inicialmente consignado (16.175.520,48).

“O POS+ é hoxe a mellor ferramenta que teñen os Concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos”, remarcó el responsable provincial, haciendo hincapié en el “contexto marcado pola inflación, pola incerteza internacional e polo encarecemento da enerxía e dos servizos”, motivos por los que, aseveró, “os Concellos están asumindo máis gastos que nunca”.

Reparto de los fondos para Ferrol, Eume y Ortegal
Reparto de los fondos para Ferrol, Eume y Ortegal
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En el caso concreto de las comarcas del área, las aportaciones que recibirán los Ayuntamientos oscilan entre los 711.392,06 euros de Cerdido o los 720.611,78 de Moeche hasta los 3.110.603,66 de As Pontes y los 4.245.947 de Narón. Dichas cantidades, expone la Diputación, contribuirán a mejorar las infraestructuras locales y al mantenimiento de servicios “nun territorio especialmente sensible aos cambios económicos”.

Críticas

En su comparecencia durante la sesión plenaria, González Formoso subrayó que la institución que preside “continúa a investir máis nos 93 Concellos da provincia que a Xunta de Galicia nos 313 municipios galegos, e facémolo, ademais, con fondos que respectan plenamente a autonomía local”. Por ello, reclamó al ejecutivo autonómico que incremente su apoyo económico y que la base de esta financiación se rija por criterios objetivos “e non en función de cores políticas”.

A este respecto, ensalzó el modelo del Plan Único, asegurando que se basa en un “reparto obxectivo, transparente e equitativo, atendendo a criterios de poboación ou a superficie de cada concello”. Además, recordó que son los propios Consistorios los que “deciden libremente en que investir, en función das súas prioridades e do que previsa a súa veciñanza”.

Además de este incremento del POS+2026, el pleno abordó otras cuestiones de importancia para las comarcas, como la gestión indirecta del servicio público de la Casa de Acompañamento a Persoas Maiores Pardo Bazán de As Pontes o inversiones en Cedeira, en el apartado de Vías e Obras.

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