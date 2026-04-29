La Diputación eleva la inversión del Plan Único 2026 en Ferrolterra hasta los 28,6 millones

Un momento de la sesión plenaria celebrada este miércoles

Los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dispondrán este año de un total de 28.617.167,72 euros procedentes del Plan Único de la Diputación de A Coruña. El organismo que dirige Valentín González Formoso dio el visto bueno a una modificación de crédito por un importe de 65 millones de euros, lo que le permitirá elevar la inversión en los 93 municipios de la provincia hasta los 153 millones (+11%). En el caso de Ferrolterra, el incremento supone un 76,9% más de lo inicialmente consignado (16.175.520,48).

“O POS+ é hoxe a mellor ferramenta que teñen os Concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos”, remarcó el responsable provincial, haciendo hincapié en el “contexto marcado pola inflación, pola incerteza internacional e polo encarecemento da enerxía e dos servizos”, motivos por los que, aseveró, “os Concellos están asumindo máis gastos que nunca”.

Reparto de los fondos para Ferrol, Eume y Ortegal Diario de Ferrol

En el caso concreto de las comarcas del área, las aportaciones que recibirán los Ayuntamientos oscilan entre los 711.392,06 euros de Cerdido o los 720.611,78 de Moeche hasta los 3.110.603,66 de As Pontes y los 4.245.947 de Narón. Dichas cantidades, expone la Diputación, contribuirán a mejorar las infraestructuras locales y al mantenimiento de servicios “nun territorio especialmente sensible aos cambios económicos”.

Críticas

En su comparecencia durante la sesión plenaria, González Formoso subrayó que la institución que preside “continúa a investir máis nos 93 Concellos da provincia que a Xunta de Galicia nos 313 municipios galegos, e facémolo, ademais, con fondos que respectan plenamente a autonomía local”. Por ello, reclamó al ejecutivo autonómico que incremente su apoyo económico y que la base de esta financiación se rija por criterios objetivos “e non en función de cores políticas”.

A este respecto, ensalzó el modelo del Plan Único, asegurando que se basa en un “reparto obxectivo, transparente e equitativo, atendendo a criterios de poboación ou a superficie de cada concello”. Además, recordó que son los propios Consistorios los que “deciden libremente en que investir, en función das súas prioridades e do que previsa a súa veciñanza”.

Además de este incremento del POS+2026, el pleno abordó otras cuestiones de importancia para las comarcas, como la gestión indirecta del servicio público de la Casa de Acompañamento a Persoas Maiores Pardo Bazán de As Pontes o inversiones en Cedeira, en el apartado de Vías e Obras.