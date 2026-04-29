El Xeoparque Cabo Ortegal conquistó a la comitiva del Club Unesco Cidade do Porto

Foto de familia en la visita al territorio reconocido por la Unesco Xeoparque Cabo Ortegal

Un grupo compuesto por 37 personas, especialistas de diferentes ámbitos y con gran relevancia en Portugal, visitó el pasado fin de semana el Xeoparque Cabo Ortegal. El Club Unesco Cidade do Porto, que realiza viajes por Europa para descubrir lugares catalogados con la distinción del organismo, descubrieron diferentes enclaves de las comarcas, así como también diferentes iniciativas de productores de la zona.

En el primero de los casos, conocieron el litoral de Pantín, los miradores de O Paraño y Chao do Monte, la ermita de Santo André de Teixido, los acantilados de Herbeira, el faro Cabo Ortegal y el castillo de Moeche. Además, la delegación tuvo la oportunidad de descubrir A Fusquenlla, o Arboreto de San Sadurniño o la empresa Horticina.