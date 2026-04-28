Os Maios llegan el viernes a Ares y el sábado a Cedeira

Os Maios adornarán el centro histórico de Cedeira Cedida

La celebración de Os Maios llega a la villa aresana este viernes día 1 para celebrar el comienzo de la primavera, con una serie de actividades organizadas por la Asociación Veciñal O Rueiro y el Concello de Ares.

Los actos comenzarán en torno a las doce del mediodía, que será cuando empiecen a confeccionarse las figuras tradicionales de esta fiesta con tuya, pino, flores y otros elementos naturales.

En la programación prevista se incluye, además, un almuerzo popular, donde cada vecino y vecina puede llevar su comida y socializar con los demás en el parque Rosalía de Castro, que es donde se centralizará toda la celebración.

Se pondrán a la venta tazas de vino y se organizarán juegos tradicionales y actuaciones musicales para amenizar la celebración de Os Maios.

Artesanos y creadores como 2n de Nini, Pollitomanualidadesferrol o Luisa da Silva, entre otros, montarán sus puestos de venta en un mercadillo de artesanía de proximidad, también en el parque.

A partir de las cinco de la tarde, los socios de la entidad O Rueiro podrán participar también en un “obradoiro” que está impartido por Mukina.

Desde la organización se anima a jóvenes, mayores y familias a acudir a esta celebración popular y mantener viva la tradición de Os Maios, al tiempo que se vive una jornada campestre de confraternización.

Cedeira

En la villa de Cedeira la celebración esperará al sábado, con una fiesta que llenará de flores y música en directo el casco viejo durante toda la tarde.

La Festa dos Maios está organizada por la asociación Discalzos, que cuentan con el apoyo de Concello y Diputación, para que hosteleros y comerciantes se impliquen en la elaboración de adornos florales en sus establecimientos.

La música en directo animará la jornada tanto por Ezequiel López como por el Paseo da Mariña. La sesión vermú empezará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 16.00 horas, con seis grupos musicales diferentes. Estos irán tocando por los distintos locales –El Puente, A Marieta, la Taberna do Jojó, la Praza do Peixe, O Peirao, Lanús, Os Cantís y café bar Pinzón–.

Para completar la celebración, esa misma tarde en el auditorio municipal tendrá lugar la jornada 'De Santo André a Saint Andrew; Galicia, Escocia e o Mar Céltico a través das súas peregrinacións’, a cargo del periodista Manuel Gago, director de culturagalega.gal.

La cita será a las 19.00 horas e incluirá la presentación de la Rapa das Bestas da Capelada, que se desarrollará el fin de semana del 30 y 31 de mayo