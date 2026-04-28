Entrega de las primeras acreditaciones a empresas turísticas vinculadas al Xeoparque

Foto de familia en el acto celebrado en Valdoviño Cedida

Valdoviño acogió el acto de entrega de las primeras acreditaciones a las empresas turísticas colaboradoras del Xeoparque Cabo Ortegal. Cabe recordar que esta iniciativa, impulsada por la Diputación de A Coruña, busca reforzar la implicación del tejido económico local en el desarrollo sostenible del territorio reconocido por la Unesco.

Un total de 22 firmas de diferentes ámbitos –alojamientos, experiencias, servicios...– recibieron ayer la acreditación en un acto en el que tomaron parte la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García; el presidente de la Asociación para a Xestión do Xeoparque Cabo Ortegal (AXCO), Alberto Rey; el alcalde de Valdoviño, Alberto González; así como representantes institucionales.

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Así las cosas, Destino Cedeira, Portal Norte (Cedeira Activa SL), Disfrutas Ortegal, Eu fun de vivo, Roteiros Lexendarios, Orixen SL, Granxa do Souto, MardOrtegal, ¿Queresvela?, Apartamento O Plantío, VUT Asesoría Couce, A Casa do Morcego, Casa rural San Andrés de Teixido, Casa Veiga, Apartamentos Lar da Revolta, VUT Casas de Fanego, VUT Monte do Limo, VUT Repousa-Maratico CB, Cabaliño do Lago, GoodLife consultoría, Mai Cerámica e Casa Rodrigo disponen ya de este distintivo, cuyo proceso de adhesión es voluntario.