‘Aloumiños’ llegará este año a Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas

Un momento de la rúbrica del acuerdo Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta del Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Sonia González, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo del programa ‘Aloumiños’ en 20 municipios gallegos, entre los que se encuentran Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas.

Cabe recordar que esta iniciativa, que contará con un presupuesto de 120.000 euros, busca combatir la soledad no deseada y reforzar el bienestar emocional por medio de caminatas saludables y actividades de dimanización social en grupo.

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Desde el departamento autonómico explican al respecto que los centros de salud tratarán de detectar a pacientes que se encuentren en esta situación, informándolos del programa y formando grupos dirigidos por personal especializado. Para ello, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais contratará a un equipo de cinco profesionales y un coordinador, que se encargarán de desarrollar la iniciativa en los municipios.

El pasado año tomaron parte un total de 274 personas, siendo el 82,12% de las mismas mujeres, con un rango mayoritario de edad entre los 70 y los 79 años.