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Ferrolterra

La segunda jornada de huelga en el comercio se hace notar en la comarca

El seguimiento fue alto, informan los sindicatos CIG y UGT

Redacción
27/04/2026 21:56
Odeón concentración folga textil
Una de las dependientas en huelga, este lunes
Daniel Alexandre
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La jornada de huelga convocada para este lunes 27 por los sindicatos CIG y UGT en el comercio vario de la provincia de A Coruña tuvo un alto seguimiento, según ambas centrales, hasta el punto de que en centros comerciales como el de Odeón la mayor parte de los establecimientos estuvieron cerrados o trabajando bajo mínimos durante todo el día.

El personal afectado, la mayor parte trabajadoras, se opone a los términos de la negociación entre la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, que ayer volvieron a reunirse para avanzar en un acuerdo definitivo. Explican los sindicatos que el documento que se conoce –un preacuerdo– “conleva unha gran perda económica e de dereitos respecto do que hai actualmente no convenio provincial”.

Para acompañar la jornada de paro, decenas de empleadas volvieron a manifestarse en el centro comercial de referencia de la comarca al mediodía para cargar contra la patronal por “negarse a reunirse para negociar un convenio provincial” como sí se hizo –y se firmó– en Pontevedra.

Explican los sindicatos convocantes que en el caso de que el convenio de ARTE entre en vigor, las empleadas “percibiremos anualmente 2.000 euros menos de salario”, además de “eliminar a antigüidade, os días de asuntos propios ou licenzas que si temos actualmente”.

Por otra parte, lamentan que por parte de la patronal se dispense un trato diferente a las trabajadoras coruñesas y a las vascas, que sí han sido excluidas de ese preacuerdo y, por lo tanto, “manteñen as súas condicións”. 

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