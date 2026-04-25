Radiografía de los bienes con valor cultural en el litoral de Ferrol, Eume y Ortegal

Entrada al castillo ferrolano de San Felipe Juan Rey-Cabarcos

La Xunta ha incluido en su recién aprobado ‘Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral’ un total de 247 fichas distribuidas entre los 13 municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. El inventario, que en Galicia identifica más de 2.000 elementos a lo largo de toda la franja costera (2.003, concretamente), concentra en Ferrolterra una muestra representativa de la diversidad patrimonial: desde yacimientos castreños y romanos hasta instalaciones militares defensivas del siglo XVIII, pasando por salazones industriales, pecios, faros, molinos de marea, pazos, conventos y arquitectura popular marinera.

El estado de conservación es en muchos casos preocupante, ya que numerosos bienes presentan niveles de deterioro calificados como muy deficientes, alterados o directamente “desfeitos”, lo que convierte a este inventario no solo en un instrumento de reconocimiento, sino también en un punto de partida para intervenciones futuras de rehabilitación y preservación.

Ferrol

La comarca de Ferrol concentra el grueso del patrimonio recogido en el documento autonómico. Así, Cedeira es una de las localidades en las que se contemplan más bienes, con un abanico cronológico de los mismos muy amplio –desde el yacimiento romano de Campelo, pasando por las baterías militares del siglo XVIII o casas burguesas del XIX y principios del XX–. Cabe señalar que varios de estos elementos disponen de ficha doble –arquitectónica y arqueológica–, como la garita de Herbeira, el Castelo da Concepción o la batería de Sarridal. La capilla de San Antón de Corveiro, el Cristo da Ponte en Corveiro o la vieja casa rectoral de Santa María do Mar agrupan, entre otros, el patrimonio religioso cedeirés.

Por su parte, las 14 fichas catalogadas en Valdoviño muestran un patrón dominado por la arqueología castreña. En este sentido, el municipio concentra cinco castros –Vilarrube, Coto Redondo, Punta do Vico, Punta Frouxeira y Punta Taraza–, todos ellos en estado “alterado”. Las instalaciones militares se incluyen también en este listado, a las que se suman el puente de Porto do Cabo, la capilla de San Martiño en A Marnela, el faro de A Frouxeira, la Casa da Bastona o la ermita de Nosa Señora do Porto.

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En el caso de Narón, el documento de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático refleja que el municipio alberga uno de los bienes de mayor valor artístico e histórico del área: el monasterio de San Martiño de Xuvia, declarado BIC en 1972 y catalogado con protección integral. Asimismo, la fábrica de harinas de Xuvia y el molino das Aceñas protagonizan dos de las nueve fichas del municipio, en las que también hay espacio para el castro de Pena Lopesa.

Ferrol es, con diferencia, la localidad con mayor concentración del patrimonio defensivo de Ferrolterra, con un total de 39 entradas que reflejan su condición histórica y militar. Cabe señalar que en este caso, el documento se vio ampliado después del periodo de exposición pública, recogiendo nuevos elementos como los pecios de Cañota, de Punta Barbeira o de la playa de Santa Comba. También se añadió al listado el barrio de Ferrol Vello o el yacimiento romano de Cariño.

Así, entre los bienes recogidos destacan el Castelo de San Felipe, el Arsenal, –también el civil de A Cabana– las baterías de San Carlos, San Cristovo, Viñas, San Xurxo, San Xoán, Cariño o Doniños, además de la capilla de Santa María de Caranza o el muelle de Curuxeiras.

En cuanto al ayuntamiento de Neda, el inventario recoge un total de siete fichas en las que se detallan las características de elementos como el puente sobre el río Xubia –con protección integral–, el Pazo da Mercé y su capilla anexa, la Casa y Fuente do Paraíso, además del yacimiento de la antigua fábrica de curtidos y la fábrica de Xuvia, en un estado esta última “deficiente”.

Pazo da Mercé Xunta

Mientras, el vecino municipio de Fene aglutina ocho fichas catalogadas que muestran su vinculación con la actividad portuaria y artesanal en el litoral. Así las cosas, en el documento de la Consellería se recogen la rampa de Maniños o el muelle de Penalonga. También el lavadero del camino de A Baixada o los restos paleolíticos ubicados en la playa de Maniños –en estado “alterado”–, entre otros.

La “joya” de la localidad de Mugardos, el Castelo da Palma, es el inmueble con mayor valor arquitectónico que se recoge en este listado. Sin embargo, en él se catalogan también otros edificios residenciales singulares como los almacenes de O Cargadeiro do Seixo, la vivienda del Pintor Felipe Bello o el nº 43 de la avenida do Mar. A todos ellos se suman otros elementos reseñables como los yacimientos romanos de Noville, Caldoval, Santa Lucía y Meá, También el faro da Palma o el puente de O Baño.

Castelo da Palma Jorge Meis

Culminando el repaso de la comarca de Ferrol se encuentra la localidad de Ares, una de las que acumula mayor número de fichas (35) en las que se agrupan ítems de diversa índole. Así, el catálogo identifica cinco baterías militares –San Martiño, Segaño, Redes, Obuses de As Salgueiras y el castillo de Ares–, todas en estado “muy deficiente” y con distintos niveles de protección. Además, la calle Nova concentra un conjunto de inmuebles de arquitectura marinera –reflejada también en los muelles de Ares y Redes–. En cuanto al ámbito arqueológico, figuran el yacimiento de la playa de Chanteiro y los castros de Punta Santa Mariña y Punta Mourón.

Eume

El ayuntamiento de Cabanas, que inicialmente no figuraba en el catálogo –cabe recordar que el BNG presentó una moción en el pleno para que el Concello presentase alegaciones al documento–, aporta a esta versión definitiva dos fichas de tipologías muy diferentes. La primera de ellas se corresponde al Camino Inglés, aportando una visión inmaterial del patrimonio costero y reflejando la importancia de esta ruta histórica.

Muíño de Maré Daniel Alexandre

El segundo de los elementos es el molino de Mareas de la playa do río Castro, de tipología etnográfica y con protección integral, que se encuentra en un estado “desfeito”, la más grave de las otorgadas por la Xunta. Su ficha señala la importancia de conservar, restaurar, consolidar y rehabilitar este elemento.

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Por su parte, el catálogo de la Xunta incluye 15 bienes en Pontedeume que combinan arqueología romana, infraestructuras medievales o patrimonio fluvial. El puente de piedra, el conjunto parroquial de Santa María de Centroña, el yacimiento de Sopazos o los molinos del estuario de Ombre son algunos de los bienes recogidos en el documento, al que se sumaron en esta versión definitiva la villa romana de Centroña o el material latericio del muelle eumés.

Ortegal

El concello de Mañón, el más septentrional de los recogidos en el documento autonómico, aporta 19 fichas que abarcan casi todas las tipologías de bienes. Así, figuran el faro de Estaca de Bares, los restos de la base norteamericana Loran, los dos puentes metálicos de O Barqueiro, la estación de ferrocarril de este mismo lugar o los molinos y el castro de Bares. En cuanto al patrimonio religioso, destaca la capilla de Pastoriza.

Por su parte, Cariño suma al documento 15 fichas, con una notable presencia de elementos arqueológicos –con los castros de Sismundi, Punta dos Frades, A Moura y Punta do Castro–. El catálogo recoge también los yacimientos de San Xiao do Trebo o de As Figueiras.

Salazón de Piñeiro Xunta

Sin duda, el faro de Cabo Ortegal es uno de los bienes arquitectónicos de mayor relevancia, al que se añaden otros ítems como el cruceiro de San Roque o las fuentes de Condomiñas, O Pósito y O Campo.

Por último, completando el repaso patrimonial por la comarca ortegana, el inventario de la Xunta recoge 27 fichas en Ortigueira, en donde queda patente la presencia de la industria de la salazón –Cantonal, Piñeiro, Barquiñas, Espasante– y la importancia de los molinos –de mareas, como el de Riomaior, o de viento, como el de Picón–.

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Entre las construcciones de valor figuran, también, el hórreo de Casás, la Casa da Vela, el convento de San Vicente o la cárcel municipal, y en el apartado de infraestructuras el puente viejo o el nuevo de O Baleo, entre otros

Efectos jurídicos

Durante la presentación del ‘Catálogo de bens de valor cultural no litoral de Galicia’, el presidente del ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, explicó que la elaboración de este listado comenzó en 2019 y se enmarca en la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral, que define aquellas intervenciones destinadas a ensalzar el patrimonio existente a pie de mar.

Todas aquellas actuaciones dirigidas a la conservación y rehabilitación de estos elementos deberán ajustarse al nivel de protección que corresponda en cada caso.