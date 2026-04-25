Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

La suerte recae en Fene y Narón, con premios en la Lotería y la Bonoloto

Redacción
25/04/2026 23:01
Imagen de archivo de un boleto de la Bonoloto
Imagen de archivo de un boleto de la Bonoloto
chekyfoto
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El sorteo de La Bonoloto celebrado este sábado 25 de Abril ha "sonreído" a Fene, con un premio de 67.000 euros vendido en el establecimiento situado en la calle Avda. Marques De Figueroa, 47. 

La combinación ganadora ha sido el  11 14 18 21 24 37, Complementario 27, Reintegro 5 y no ha habido acertantes de seis categorías, pero sí de cinco más complementario como el agraciado de Fene.

Además, en el vecino municipio de Narón ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros a la serie (60.000 al décimo) y que ha correspondido al número 40.010 . Ha sido vendido, entrer otras localidades españolas, en la administración nº 1 del barrio naronés de Freixeiro, situada en la calle Luis de Góngora. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entrada al castillo ferrolano de San Felipe

Radiografía de los bienes con valor cultural en el litoral de Ferrol, Eume y Ortegal
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de un boleto de la Bonoloto

La suerte recae en Fene y Narón, con premios en la Lotería y la Bonoloto
Redacción
La 'Salvamar Betelgeuse' fue la encargada de remolcar la embarcación

Remolcan a una embarcación con dos tripulantes que estaba a la deriva en Ares
Redacción
Feira Plantación

El futuro del rural se aborda este domingo 26 desde San Sadurniño
Redacción