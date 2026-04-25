La suerte recae en Fene y Narón, con premios en la Lotería y la Bonoloto

Imagen de archivo de un boleto de la Bonoloto chekyfoto

El sorteo de La Bonoloto celebrado este sábado 25 de Abril ha "sonreído" a Fene, con un premio de 67.000 euros vendido en el establecimiento situado en la calle Avda. Marques De Figueroa, 47.

La combinación ganadora ha sido el 11 14 18 21 24 37, Complementario 27, Reintegro 5 y no ha habido acertantes de seis categorías, pero sí de cinco más complementario como el agraciado de Fene.

Además, en el vecino municipio de Narón ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros a la serie (60.000 al décimo) y que ha correspondido al número 40.010 . Ha sido vendido, entrer otras localidades españolas, en la administración nº 1 del barrio naronés de Freixeiro, situada en la calle Luis de Góngora.